Das ARD-Magazin Plusminus hat in seiner aktuellen Ausgabe über ein massives Datenleck bei deutschen Online-Marktplätzen berichtet. Demnach wurde die im Sommer 2021 entdeckte Lücke zwar bereits geschlossen, die betroffenen Kunden wurden allerdings noch immer nicht über das Datenleck informiert - wie das eigentlich vorgeschrieben ist. Betroffen sind dem Verbrauchermagazin zufolge über 700.000 Kunden. Von ihnen waren insgesamt über eine Millionen Datensätze teilweise jahrelang offen einsehbar.

Da die Datensätze neben Bestellinformationen auch Mail- und Postadressen, , Telefonnummern und teilweise sogar Bankverbindungen enthalten, sind damit potenziell mehrere Betrugsszenarien und auch der Identitätsdiebstahl denkbar. Damit sich Betroffene schützen können, wäre es also wichtig, sie zu informieren - was laut DSGVO auch vorgeschrieben ist. Dem ARD-Bericht zufolge ist das bisher jedoch nicht geschehen. Grund sind offenbar die unklaren Verantwortlichkeiten.

Denn die Lücke, über die die Daten eingesehen werden konnten, befand sich nicht direkt bei einem der Online-Anbieter, sondern einem Schnittstellen-Dienstleister für deren Marktplätze. Dadurch waren auch mehrere Anbieter betroffen. Neben Otto, Kaufland (ehemals Real) und Media Markt gehören dazu auch Check24, Idealo, Hood sowie Tyre24 und Crowdfox. Stellvertretend für die Mitbewerber weist Kaufland in dem Bericht jedoch die Verantwortung zurück: Datenschutzrechtlich sei der Marktplatzbetreiber nicht verantwortlich, er sei nur "Vermittler zwischen Kunden und Händlern".

Vielmehr seien die Händler direkte Vertragspartner der Kunden. Sie seien daher auch für den Schutz der Kundendaten verantwortlich. Wie sie dieser Aufgabe nachkommen sollen, wenn ein Schnittstellen-Anbieter des Marktplatzbetreibers die Schwachstelle ist, blieb in dem Bericht jedoch offen. Möglicherwiese wurden viele Kunden auch deshalb nicht über das Datenleck informiert, weil die Händler darüber nicht Bescheid wussten. Ärgerlich werden könnte der Vorfall für sie dennoch: Stefan Brink, den Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, spricht in der ARD-Sendung von einem "schwerwiegenden und skandalösen Vorgang". Möglicherweise hat er also für hunderte Händler noch ein unangenehmes Nachspiel.