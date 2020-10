Wie Systemhäuser ihren Kunden helfen können, Kernprozesse zu digitalisieren und agiles Arbeiten zu ermöglichen, zeigten Karsten Samaschke, CEO von Cloudical Deutschland GmbH, und Khaled Allab, Sales Director bei OVHcloud, auf dem Systemhauskongress 2020.

Im folgenden Interview mit ChannelPartner erläuterte Khaled Allab weitere Details zur Strategie von OVHcloud.

ChannelPartner: OVHcloud ist ein europäischer Cloud-Anbieter und seit rund zwei Jahren auch im hart umkämpften Markt hierzulande stärker aktiv. Sie positionieren sich dabei vor allem als Open-Source-affiner und transparenter Anbieter gegenüber der amerikanischen Konkurrenz. Inwiefern fruchtet dieses Argument bei IT-Dienstleistern?

Khaled Allab: Weil wir an ein offenes System glauben, in dem IT Dienstleister sowie Programmierer, Entwickler und Administratoren die Kontrolle über ihre Daten behalten, um sie auf verantwortungsvolle Art und Weise zu verwalten, gehen wir keine Kompromisse ein. Wir sind der Überzeugung, dass eine offene Cloud und transparente, flexible Prozesse integraler Bestandteil einer Zukunft sind, in der alle erfolgreich zusammenarbeiten.

IT-Dienstleister schätzen diese vollständige Wahlfreiheit, um ihre Ziele in einem komplexen Umfeld wie in der Multi Cloud zu erreichen. So schaffen wir für IT-Dienstleister und deren Kunden eine Open-Source-Plattform unabhängig vom Cloud Act in Europa.

OVHcloud verfügt über eine breite Produktpalette mit eigenen Rechenzentren, lokalen Teams und orchestriert weltweit sein eigenes Glasfasernetzwerk. Die Server sind von OVHcloud entwickelt, gebaut und betrieben, so behält OVHcloud die Kontrolle über die End-to-End-Produktion und auch die Freiheit für Innovationen und die kontinuierliche Verbesserung des Angebotes für IT-Dienstleister sowie deren Kunden. Erst kürzlich wurde OVHcloud von dem renommierten Analystenhaus "Forrester" im Report "The Forrester Wave: Hosted Private Cloud Services in Europe, Q2 2020" als führend auf dem europäischen Markt für Hosted Private Cloud Services eingestuft.

ChannelPartner: Inwiefern spüren Sie bereits Auswirkungen des jüngsten EUGH-Urteils, das das Safe-Harbour-Abkommen mit den USA kippte?

Khaled Allab: Der europäische Datenschutz ist im Kern unserer Unternehmens-DNA verankert. Wir verfolgen die Auswirkungen dieser Entscheidung auf unser Geschäft genau. Dies ist eine großartige Gelegenheit für europäische Anbieter, ihre Positionierung auf dem lokalen Markt zu stärken.

ChannelPartner: Wie unterstützen Sie Partner und deren Kunden konkret bei der Bereitstellung, Orchestrierung, Abrechnung und dem Management von Multi-Cloud-Umgebungen?

Khaled Allab: Unsere Kunden haben die volle Kontrolle über den Standort ihrer Daten und die Freiheit, ihre Infrastruktur über deren On-Premise-Lösungen mit Hilfe von OVHcloud-Rechenzentren zu erweitern. Damit haben unsere Kunden die Wahlfreiheit den aktuellen Cloud-Anbieter, lokale Workloads und OVHcloud gehostete Dienste einfach miteinander zu kombinieren, all ihre Cloud-Lösungen mühelos zu skalieren und dabei von hoher Verfügbarkeit zu profitieren.

Wir unterstützen unsere Partner und deren Kunden in jeder Phase, hierzu einige Beispiele:

Bei der Bereitstellung einer neuen Umgebung stellen wir einen Server innerhalb von 120 Sekunden zur Verfügung, und ein dediziertes Datacenter geht je nach Leistung und Ausstattung ab 90 Minuten in Betrieb.

Bei der Orchestrierung und Management der Systeme unterstützen wir mit standardisierten APIs (Openstack, VMware, K8S), die auch bei den potenziellen Kunden zum Einsatz kommen.

Die Kosten sind transparent, klar definiert und auf unserer Webseite veröffentlicht. Da es sich um Komplettpreise handelt, können IT-Dienstleister ein dediziertes Angebot für die Kunden erstellen. Die Marge für das Komplettangebot lässt sich dadurch unmittelbar berechnen.

Volle Kostenkontrolle: Pilotphasen können ohne große Investitionen dem Endkunden angeboten werden (pay for what you use).

ChannelPartner: In welchen Einsatzszenarien kann OVHcloud seine Stärken - technologisch, wirtschaftlich und strategisch im Vergleich zu anderen Lösungen besonders zur Geltung bringen?

Khaled Allab: Da Hard- und Software-Obsoleszenz für viele Firmen immer näher rücken und diese Unternehmen für ihre On-Premise-Investitionen Business-Agilität und Kostenkontrolle kombinieren müssen, ist ein Umstieg auf die Cloud inzwischen unvermeidlich. Je nach ihren Geschäftszielen für den Start in die Hybrid Cloud bietet OVHcloud eine breite Auswahl ausgereifter und sicherer Lösungen, von dedizierten Umgebungen, durch Multi-Cloud-Konnektivität bis hin zu Disaster Recovery und vorübergehender Erweiterung auf bzw. permanenter Migration in unsere Rechenzentren. Als führender Anbieter von Rechenzentrumslösungen bieten wir das Beste aus beiden Welten, indem wir lokale Rechenzentren sicher mit der Cloud verbinden. Das können wir nur über die vollständige Kontrolle unserer gesamten Wertschöpfungskette erreichen. Von der Serverentwicklung über digitale Tools bis hin zur Bereitstellung unserer Produkte: Unser integriertes Modell macht es möglich, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

ChannelPartner: Inwiefern können Partner davon profitieren?

Khaled Allab: Auf Basis von IaaS Diensten bietet OVHcloud Partnern den Zugang zu einem einen klar strukturierten Gesamtangebot von Technologien und Services. Offene Interoperabilität gewährleistet Multi Cloud-Funktionalität oder den Wiederverkauf von White Label Produkten. Transparente Informationen zu Preismodell, Diensten und Optionen bieten einen klaren Wettbewerbsvorteil, um Lösungen schnell umsetzen zu können.

Datensouveränität ist für uns von großer Bedeutung und für unsere Kunden in Europa ein Kernfaktor im Betrieb von Cloud Lösungen. Deshalb habe wir die Open Trusted Cloud Initiative gegründet, auf Grundlage gemeinsamer Werte auf Basis der Infrastruktur von OVHcloud. Grundlage sind die Achtung der Freiheit und der Grundrechte der Unternehmen, insbesondere des Rechts auf Datenschutz.

ChannelPartner: Was planen Sie in den nächsten 12 Monaten, um das Partnernetzwerk der OVHcloud in der DACH-Region auszubauen?

Khaled Allab: Damit ein Unternehmen erfolgreich wachsen kann, muss es auch bereit sein, sich weiterzuentwickeln, zu investieren und innovativ zu sein. OVHcloud ist eines dieser Unternehmen das ständig nach neuen Wegen sucht, um unsere Partner und Kunden zu unterstützen. Und als IaaS-Anbieter will OVHcloud auch weiterhin mit Priorität auf sein umfassendes Partnernetzwerk setzen. Mit dem in 2019 eingeführten Partner Programm hat OVHcloud diese Strategie weiterentwickelt und ausgebaut. Mehr als 250 Partner weltweit profitieren bereits von den Programminhalten. Das auf zwei Partnerschaftslevel basierende Programm ist auf unterschiedliche Ziele der Zusammenarbeit zugeschnitten und spricht lokale und globale Partner an. Zum Ausbau des Partnernetzwerkes wird Partnern ein umfangreiches und attraktives Angebot an Services angeboten, um die breite Kundenlandschaft abzudecken und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Diese Services beruhen auf den folgenden Kernkomponenten: