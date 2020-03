Die Datto Inc., Teil der Investorengruppe Vista Equity Partners, hat John F. Abbot mit Wirkung zum 2. März 2020 als Chief Financial Officer in das weltweite Führungsteam berufen. Das Unternehmen für Cybersecurity und Datensicherung bietet cloudbasierende Software- und Technologielösungen für MSP-Vertriebspartner an.

Der neue CFO soll in enger Kooperation mit den Geschäftsführern wichtige Prozesse und Systeme vorantreiben, die einen engen Kontakt zu den MSPs fördern, sowie alle globalen finanziellen und buchhalterischen Aspekte von Datto beaufsichtigen.

Abbot wechselte nach seiner Zeit als Offizier bei der US Navy ins Investmentbanking, wo er 12 Jahre bei Goldman Sachs und bei Morgan Stanley, zuletzt als Managing Director tätig war. Der MBA, Master of Engineering und Bachelor in Systems Engineering, nutze seine Finanzexpertise ab 2004 als EVP und CFO bei Insight Communications. Weitere Stationen waren ab 2014 Telx und Cumulus Media, wo er ebenfalss in diesen Positionen über drei Jahre lang die Finanzen regelte.

16.000 MSP-Partner weltweit

"Datto ist sich der Bedeutung der MSPs sehr bewusst“, sagt Tim Weller, CEO von Datto. „Daher skalieren wir unsere Plattform und stellen die besten Mitarbeiter ein, um den MSPs die Lösungen und den Support zu bieten, die sie benötigen. John F. Abbots umfassende finanzielle und operative Erfahrung wird Datto in dieser hochspannenden Phase dabei unterstützen, die Bedürfnisse von MSPs weltweit weiter zu antizipieren.“

„Dies ist eine entscheidende Zeit für das Unternehmen und ich freue mich darauf, dem Führungsteam von Datto beizutreten“, sagt CFO Abbot. „Datto hat eine einzigartige und eindrucksvolle Position im Bereich der IT-Dienstleistungen erreicht. Ich freue mich sehr darauf, zur Umsetzung der Vision des Unternehmens beizutragen und Teil der nächsten Phase seiner Entwicklung zu sein.“