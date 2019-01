Die Datto Inc. aus Norwalk bei New York hat Tim Weller zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Er folgt auf den Unternehmensgründer Austin McChord, der sich im vergangenen Herbst aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat und dem Aufsichtsrat angehört. Weller wechselt damit nahtlos von seiner Interimsrolle als Leiter des Führungsteams von Datto in das neue Amt.

Tim Weller kam im Juni 2017 zu Datto, war zunächst Chief Financial Officer und danach Präsident und COO. In diesen Positionen leitete Weller das Tagesgeschäft des Unternehmens, legte globale Markteinführungsstrategien fest und trug entscheidend zum Zusammenschluss von Datto und Autotask bei, teilt Datto weiter mit.

Der promovierte Elektrotechniker der Universität von Illinois mit Bachelor- und Masterabschluss hatte in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere Vorstandsposten inne. Er war unter anderem CFO von Akamai, wo er bei einem der erfolgreichsten Börsengänge aller Zeiten mitwirkte. Weller war zudem als Aktienanalyst, Softwareentwickler, Videospieldesigner, Angel Investor und Berater für viele CEOs tätig.

Vor allem MSPs im Visier

"Tim Weller und ich haben in den letzten anderthalb Jahren jeden Tag Seite an Seite am weiteren Wachstum von Datto zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr darüber, dass Tim das Unternehmen führt und weiterentwickelt", sagt Gründer und Aufsichtsratsmitglied Austin McChord. "Tim Weller hat die Werte und die einzigartige Unternehmenskultur von Datto verinnerlicht und richtet sein Handeln jeden Tag daran aus. Ich bin überzeugt davon, dass Datto unter der Führung von Tim Weller weiter wachsen und gedeihen wird. Seine Begeisterung für die MSP-Community und die Bedeutung, die er ihr beimisst, werden entscheidend dazu beitragen."

"Für IT-Dienstleister in DACH ist die Ernennung von Tim Weller zum neuen CEO von Datto eine hervorragende Nachricht", erklärt Markus Rex, Country Manager DACH. "Datto wird weiterhin alles dafür tun, seinen Partnern die besten Lösungen zu bieten und sie bei ihrem Unternehmenswachstum zu unterstützen."

"Ich fühle mich sehr geehrt, zum CEO von Datto ernannt worden zu sein", sagt Tim Weller. "Unser Ziel bleibt es, die MSP-Community zu unterstützen und unser Wachstum voranzutreiben. Ich freue mich sehr darauf, mit Austin McChord, dem Aufsichtsrat und dem gesamten Datto-Team zusammenzuarbeiten, um offene, partnerschaftliche Lösungen zu entwickeln und Produkte für MSPs weltweit neu zu konzipieren."