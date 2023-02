Der Netzwerk- und Security-Hersteller Datto bringt vier Ethernet-Switches auf den Markt. Sie ergänzen sein bisheriges Netzwerkangebot, das unter anderem aus Access Points für Wi-Fi 6 und schnellen Routern besteht. Die neuen Switches eignen sich nach Angaben des Herstellers für eine Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen.

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden neuen Modelle:

DSW100-8P-2G mit 8 Gigabit-Ethernet-Kupfer-Ports und zwei optischen SFP-Ports

DSW100-24P-4X, mit 24 Gigabit-Ethernet-Kupfer-Ports und vier optischen SFP+-Ports

DSW100-48P-4X, mit 48 Gigabit-Ethernet-Kupfer-Ports und vier optischen SFP+-Ports

DSW250-8P-2X, mit 8 2,5-Gigabit-Ethernet-Kupfer-Ports und zwei optischen SFP+-Ports

Die Einrichtung der Switches lässt sich nach Angaben von Datto in wenigen Minuten erledigen. Die Verwaltung kann aus der Ferne über eine Cloud-Lösung erfolgen. Darüber hinaus lassen sich die Kupfer-Ports auch als PoE-Anschlüsse (Power-over-Ethernet) verwenden.

"Datto hat es sich zur Aufgabe gemacht, kleinen und mittleren Unternehmen zuverlässige Netzwerklösungen auf Enterprise-Niveau anzubieten, die einfach bereitzustellen, einfach zu managen und einfach zu nutzen sind - zu Preisen und mit Kaufmodellen, die für die Unternehmen Sinn ergeben und die umgehend verfügbar sind", sagt Marcus Ward, General Manager von Datto.

Vorkasse oder Aufteilen

Darüber hinaus will das Unternehmen seinen Partnern den Kauf von Netzwerkprodukten erleichtern. So können diese nun nun wählen, ob sie die Lösungen mit einer Vorauszahlungs-Option für Hardware in Verbindung mit einem Support-Service-Abonnement kaufen oder ob sie die Hardware-Kosten lieber aufteilen und ihrem Service-Abonnement hinzufügen wollen. Auch die weltweite Verfügbarkeit von Datto Secure Edge, einer SASE-Lösung (Secure Access Service Edge), hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ausgeweitet.