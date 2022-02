Um in der DACH-Region weiter zu waschen, hat Datto eine Partnerschaft mit Infinigate geschlossen. Außerdem will der auf Software und Security-Lösungen für Managed Service Provider ausgerichtete Anbieter 2022 mit der Erweiterung des Teams vor Ort die Grundlage für eine bessere Betreuung und Unterstützung der Partner schaffen. Zu den bereits 2021 neu entstandenen Stellen sollen auch 2022 kontinuierlich weitere hinzukommen, vor allem in den Bereichen Account Management und Implementation.

Die Bestell- und Abrechnungsprozesse für zahlreiche seiner Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat Datto ab Februar an Infinigate übertragen. Als Value Added Distributor konzentriert sich die Infinigate-Gruppe auf den Vertrieb innovativer Sicherheitslösungen, die ein hohes Maß an Fachwissen erfordern. Mit Standorten in elf europäischen Ländern deckt Infinigate fast 85 Prozent des Potenzials des westeuropäischen IT-Sicherheitsmarkts ab und hat zuletzt einen Jahresumsatz von 650 Millionen Euro erwirtschaftet. Durch die im Herbst 2021 abgeschlossene Übernahme von Acmeo und den Ausbau des eigenen Angebots für Managed Security Service Provider hat das Unternehmen sich zuletzt stärker als Value Added Distributor für IT-Sicherheit, Cloud und MSPs positioniert. Die Partnerschaft mit Datto ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.

"Die Nachfrage nach Managed Services boomt und Infinigate verfügt über die Expertise, das Netzwerk und die Kapazitäten, um die damit verbundene hohe Nachfrage nach unseren Lösungen optimal zu bedienen", sagt Jürgen Venhorst, Regional Sales Director DACH von Datto. Robert Scicolone, Geschäftsführer von Infinigate Deutschland, betont: "Die Stärkung unseres MSP-Angebots für unsere Partner ist ein klar kommuniziertes Ziel. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Datto, um die Vertriebsprozesse zu unterstützen und unser attraktives Portfolio für wachstumsorientierte MSPs zu erweitern."

Seit dem Börsengang im Herbst 2020 hat Datto sein Portfolio an MSP-Technologien erweitert und neu gegliedert. Ziel war es, von einzelnen Produkten wegzukommen und stattdessen KMU-Kunden eher Digitalisierungspfade aufzuzeigen, bei denen MSPs sie mit den Datto-Angeboten unterstützen können. Das Lösungsangebot von Datto für MSPs fasst jetzt unter dem Begriff "Unified Continuity" Security-Technologien zum Schutz von Daten und Anwendungen in lokalen, hybriden, Cloud- und SaaS-Umgebungen zusammen. Unter dem Oberbegriff "Business Management" werden die Cloud-Lösungen Datto RMM (Remote Monitoring & Management) sowie Autotask PSA angeboten. Im Bereich "Networking" bietet Datto Router, Switches und Access Points zum Management von Netzwerken an.

