Die Datto, Inc. hat den deutschen Open-Source-Experten Markus Rex eingestellt. Er soll zukünftig die Open-Source-Initiativen des Unternehmens verantworten. Datto ist seit den Anfängen vor zehn Jahren stark in der Open-Source-Szene vertreten und beteiligt sich in verschiedenen Projekten.

Rex ist schon über zwanzig Jahre mit Linux vertraut und hat sich durch seine langjährigen Tätigkeiten als CTO und Geschäftsführer bei Suse Linux, später SVP und General Manager bei Novell, und als Member oft he Board der Linux Foundation einen Namen gemacht. Zudem war er acht Jahre Vorstand in der Open Source Business Foundation und CEO der OwnCloud Inc.

"Unsere Technologie erlaubt unseren MSP-Partnern ihren Kunden Lösungen zur Data Recovery und Business Continuity anzubieten, die die höchsten Ansprüche an Leistung, Datenschutz und Privatsphäre erfüllen.", erklärt Robert Gibbons, CTO bei Datto. "Die Expertise und das Wissen über Open Source, die Markus Rex mitbringt, stellen sicher, dass wir dies auch weiterhin leisten können."

"Open Source steckt im Herzen von Dattos fortschrittlichsten Technologien und Lösungen", sagt Markus Rex. "Ich freue mich darauf, mich in Dattos Vision und ihre Lösungen einzubringen und Datto dabei zu helfen, weiterhin mit guten Beiträgen in der Open Source Communiity dabei zu sein." (KEW)