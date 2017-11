Die Datto, Inc. macht ab sofort ihr Networking-Portfolio auch für europäische Managed Service Provider zugänglich. Die komplett auf MSPs zugeschnittenen Lösungen wurden während der DattoCon in London vorgestellt und umfassen leistungsstarke WiFi Access Points, PoE Switches sowie eine Appliance für Netzwerksicherheit mit integriertem, unbegrenzten 4G LTE Failover.

Die Produktsuite bietet auf Basis der Multi-Tenancy-Architektur einen zentral gemanagten Überblick über alle Geräte im Datto Partnerportal, konsolidierte und synchronisierte Rechnungsstellung sowie einen direkten technischen Kundensupport, welcher rund um die Uhr (24x7x365) verfügbar ist.

Mehrere Updates haben die Siris- und Alto-Angebote für Business Continuity und Disaster Recovery erfahren. Dabei wurden die Benutzerfreundlichkeit und weitere Schlüsseltechnologien optimiert. So wird etwa Hyper-V für Backup und Restore unterstützt. Ebenso wurden Screenshot Verification und VHDX als vollständige System-Export-Option hinzugefügt.

Neben weiteren Optimierungen zur Service, Bedienung und Geschwindigkeit wurden alle Geräte des Herstellers auf die aktuelle Version Ubuntu 16.04 LTS gebracht. So sollen langfristiger Support, hohe Sicherheit, sowie die Voraussetzungen für Performance-Upgrades, erweiterte Hardware-Unterstützung und neue Features garantiert werden.

