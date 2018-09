Der im Frühjahr angekündigte Notebooksbilliger.de Store in Stuttgart eröffnet am 22. September. Das fünfte Ladengeschäft des Elektronikversenders befindet sich in der Lautenschlagerstraße 20 in der Nähe des Hauptbahnhofs Stuttgart, fussläufig zur beliebten Einkaufsmeile Königsstrasse. Auf 430 Quadratmetern will Notebooksbilliger.de künftig die größte Auswahl an Notebooks aller führenden Markenanbieter in Stuttgart bieten.

"Als führender Onlinehändler für Elektronik bauen wir unser Wachstum im Technik Markt kontinuierlich aus. Hierbei ist der Ausbau unseres Filialnetzes ein wesentliches Element der Strategie", erklärt Notebooksbilliger-CEO Oliver Ahrens. Regionale Präsenz erfülle die Wünsche der Kunden nach mehr Nähe zu Notebooksbilliger.de: "Attraktive Angebote, ein umfassendes Sortiment, kompetente Beratung und fachkundiger Service vor Ort fördern nicht nur unsere stationären Umsätze in einer Region, sie wirken sich auch deutlich positiv auf unser Online Geschäft aus", so Ahrens.

Umfangreiche Eröffnungsaktionen geplant

Schon jetzt wirbt Notebooksbilliger.de auf Instagram für den neuen Store-Standort: Wer sich vor der auf den Schaufenstern des Geschäfts abgebildeten Warteschlange fotografiert und sein Bild in dem sozialen Netzwerk postet, hat die Chance auf Gewinn eines Einkaufsgutscheins im Wert von 1.000 Euro.

Am Eröffnungstag sollen dann nicht nur stark reduzierte Angebote auf die Kunden warten, sondern zusätzlich ein attraktives Unterhaltungsprogramm durch den Radiosender Energy Stuttgart. Zum Verweilen lädt ein Food Truck mit schwäbischen Spezialitäten ein. Darüber hinaus startet notebooksbilliger.de an diesem Tag eine Spendenaktion zugunsten des American Football-Nachwuchses der ASC Stuttgart Scorpions. Der Erlös der ersten 250 verkauften MS Office Paketen fließt dabei in vollem Umfang in die Jugendarbeit.

Mit der Eröffnung des Stores in Stuttgart am 22. September 2018 setzt Notebooksbilliger.de seine Expansionsoffensive auch im stationären Einzelhandel fort. Der Elektronik-Vollsortimenter ist bereits in den deutschen Großstädten München, Hamburg, Düsseldorf und Hannover mit Filialen erfolgreich vertreten.