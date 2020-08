Die Plantronics, Inc., die nach außen unter „Poly“ firmiert, hat Dave Shull zum President, CEO und Mitglied des Board of Directors ernannt. Interims-Chef Robert Hagerty bleibt Vorstandsvorsitzender und übernimmt wieder seine eigentlichen Aufgaben in den Nominierungs-, Governance- und Strategieausschüssen von Poly sowie den Vorsitz des Fusions- und Akquisitionsausschusses.

Dave Shull war zuletzt als President & CEO bei der TiVo Corporation und sammelte dort umfassende Erfahrungen im Bereich Consumer-Hardware. Weitere Erfahrungen sammelte der Harvard und Oxford-Absolvent als CEO bei The Weather Channel und als Group-President bei The Weather Company. Insgesamt verfügt er über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen führenden Positionen der Kommunikations- und Medienbranche.

„Dave ist ein Technologieveteran. Seine globale Geschäfts- und Telekommunikationsexpertise zusammen mit seiner langjährigen Führungserfahrung und seinen Ideen machen ihn zu einer herausragenden Führungspersönlichkeit“, sagt Robert Hagerty über Shull. „Ein enthusiastischer, kreativer Denker wie Dave ist der Schlüssel für langfristigen Erfolg und Wachstum. Im Namen des Vorstands freue ich mich daher sehr, Dave in der Poly-Familie willkommen zu heißen.“

Gute Aussichten – auch nach der Pandemie

„Die COVID-19-Pandemie hat die Welt für uns alle verändert – insbesondere aber die Art und Weise, wie wir beruflich und privat interagieren und kommunizieren“, erklärt der designierte CEO von Plantronics, Dave Shull. „Poly zählt seit Jahrzehnten weltweit zu den führenden Experten, wenn es darum geht, Teams miteinander zu verbinden.“

„Wir gehen davon aus, dass der Trend zum Homeoffice und in die Cloud weit über die Pandemie hinaus andauern wird“, prophezeit Shull. „Es bleibt also spannend, welche neuen Marktchancen sich aus der Revolution des „Work from anywhere“ ergeben. Das ist jetzt eine wichtige Zeit für Poly, und ich freue mich darauf, das Unternehmen durch diese Umbruchphase zu führen.“