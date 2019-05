Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres am 29. Juli 2019 wird David Meads bei Cisco die Position des Vice President der Partner-Organisation in EMEAR übernehmen. Damit ist er bei dem Netzwerkausrüster dann für das indirekte Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Russland zuständig. Die Stelle war seit Sommer 2018 nicht besetzt. Sie wurde damals frei, weil Wendy Mars als Präsidentin für die Region EMEAR die Gesamtverantwortung übernahm.

Meads kam bereits 1996 zu Cisco. Zunächst hatte er verschiedene Führungspositionen in Großbritannien inne. 2010 wechselte er als General Manager für Südafrika nach Johannesburg und übernahm Jahr 2012 die Leitung des Cisco-Geschäft in Afrika. 2017 kam dann die Verantwortung für die Region Nahost hinzu. Das Auswahlverfahren für einen Nachfolger für Meads im Nahen Osten und Afrika, der seinen Sitz in Dubai haben wird, läuft bereits.

Die Sicht der Partner kennt Meads aus eigener Erfahrung, hat er doch zehn Jahre bei einem der größten Cisco Gold Partner in Großbritannien gearbeitet. In seiner neuen Rolle als Vice President der Cisco EMEAR Partner Organisation wird David Meads eng mit Wendy Mars, Präsidentin von EMEAR, und Oliver Tuszik, Senior Vice President, Global Partner Organisation, zusammenarbeiten.