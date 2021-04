Nicht nur die Preise für Grafikkarten und Prozessoren, sondern auch die Preise für Arbeitsspeicher steigen etwa seit September 2020 kontinuierlich. Eine Besserung ist nicht in Sicht, die Hersteller gehen vielmehr von einem weiteren Preisanstieg aus. Die Entwicklung bestätigt auch eine aktuelle Preisanalayse der ChannelPartner-Schwesterpublikation PC-Welt: Dabei wurden 15 unterschiedliche RAM-Kits mit variierenden Speichergrößen, Taktraten und Latenzen untersucht.

Im Schnitt liegen die Preise um über 50 Prozent über dem bisherigen Bestpreis. Damit setzt sich der Trend fort, den PC-Welt bereits Anfang des Jahres feststellte. Noch sind die Preise nicht so hoch wie bei der letzten RAM-Krise 2018, aber in Kürze dürfte auch hier, wie bei den CPUs und GPUs die Nachfrage das Angebot übersteigen.

8 GB Arbeitsspeicher für den Multimedia-PC

In den meisten günstigen Fertig-PCs sind heutzutage 8 GB Arbeitsspeicher mit 2400 MHz oder 2666 MHz Taktung verbaut. Zwei Speicherriegel à 4 GB starten aktuell bei rund 44 Euro, das sind 55 Prozent Aufschlag im Vergleich zum Tiefstpreis von 28 Euro Anfang September 2020. Wer auf eine höhere Taktrate setzen möchte, muss mit gut 49 Euro für ein Kit mit 3000 MHz oder gut 47 Euro für ein Kit mit 3200 MHz rechnen. Hier liegt der Aufpreis bei 60 Prozent respektive 42 Prozent gegenüber letztem Sommer.

Größe Takt Latenz aktueller Preis Preis am 27.01. günstigster Preis Aufschlag 2x 4 GB 2400 MHz CL16 44,99 € 32,99 € 27,99 € 61% 2x 4 GB 2666 MHz CL19 43,49 € 32,99 € 27,99 € 55% 2x 4 GB 3000 MHz CL16 49,10 € 37,10 € 30,60 € 60% 2x 4 GB 3200 MHz CL16 46,98 38,10 € 33,00 € 42%

16 GB RAM-Kits für den Gaming-PC

16 GB RAM-Kits kommen vor allem in Gaming-PCs zum Einsatz. In Fertig-PCs ist in den meisten Fällen Arbeitsspeicher mit 2666 MHz nach den Spezifikationen der CPU-Hersteller verbaut. Der Preis für ein solches Kit ist in den letzten Monaten von 48 Euro auf knapp 78 Euro und damit um 62 Prozent angestiegen. Noch höher fällt der Preisaufschlag bei zwei 8 GB RAM-Modulen mit 3000 MHz respektive 3200 MHz aus: Er liegt bei 75 beziehungsweise 63 Prozent. So sind für das im Preisvergleich beliebteste RAM-Kit G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB DDR4-3200 CL16 mittlerweile 81 Euro fällig. Der günstigste Preis im Verlauf lag bei 46,90 Euro.

Am wenigsten betroffen von den Preisanstiegen sind 16 GB Varianten mit 3600 MHz. Hier liegen die Aufpreise "nur" bei 24 Prozent. Auch die Kits mit 4000 MHz kommen mit einer Preiserhöhung von 24 Prozent verhältnismäßig gut davon.

Größe Takt Latenz aktueller Preis Preis am 27.01. günstigster Preis Aufschlag 2x 8 GB 2666 MHz CL16 77,90 € 58,90 € 48,10 € 62% 2x 8 GB 3000 MHz CL16 78,57 € 59,95 € 45,00 € 75% 2x 8 GB 3200 MHz CL16 79,90 € 64,90 € 49,00 € 63% 2x 8 GB 3200 MHz CL14 138,90 € 109,90 € 88,90 € 56% 2x 8 GB 3600 MHz CL17 77,90 € 68,90 € 63,00 € 24% 2x 8 GB 3600 MHz CL15 n.a. 120,90 € 114,71 € n.a. 2x 8 GB 4000 MHz CL19 114,40 € 101,81 € 91,90 € 24%

32 GB für Kreative und Multi-Tasker

Beim Arbeitsspeicher gilt zwar nicht die Devise "viel hilft viel", dennoch steigt die Nachfrage nach RAM-Kits mit 32 GB. Hier ist gerade bei den 2x 16 GB Modulen mit 3000 MHz im letzten halben Jahr ein enormer Preisanstieg von über 75 Prozent zu beobachten. Waren zum Beispiel für das G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB DDR4-3000 CL16 vergangenen August noch 83 Euro fällig, so ist der Preis mittlerweile auf 151,50 Euro angestiegen. Auch bei den Modellen mit höheren Taktraten wie 3200 MHz oder 3600 MHz hat es bei den günstigsten RAM-Kits einen Preisanstieg von über 29 Prozent gegeben.

Größe Takt Latenz aktueller Preis Preis am 27.01. günstigster Preis Aufschlag 2x 16 GB 2666 MHz CL19 130,90 € 108,97 € 97,90 € 34% 2x 16 GB 3000 MHz CL16 147,16 € 119,00 € 82,59 € 78% 2x 16 GB 3200 MHz CL16 151,27 € 122,71 € 97,80 € 55% 2x 16 GB 3600 MHz CL18 137,50 € 133,90 € 106,50 € 29%

Keine Produktknappheit, aber steigende Nachfrage

Im Sommer 2020 herrschte ein Überangebot von Speichermodulen, die den Markt überschwemmten und die Preise sinken ließen. Mittlerweile sind die Reserven jedoch erschöpft. RAM-Hersteller Micron rechnet etwa mit einer weiterhin steigenden Nachfrage nach Computern. Konkret geht der Hersteller von einer Million verkauften PCs jeden Tag aus. Dazu kommt, dass die neuen Server-CPUs nicht nur größere Arbeitsspeicherriegel, sondern auch mehr RAM-Channel ansprechen können. Auch in Smartphones werden immer größere Module verbaut. Das alles deutet auf eine Produktknappheit und steigende Preise beim Arbeitsspeicher hin.

"Als ein Resultat aus der hohen Nachfrage und dem eingeschränkten Angebot sieht sich der DRAM-Markt aktuell mit einem ernstzunehmendem Unterangebot konfrontiert, welches die Arbeitsspeicherpreise geradezu explodieren lässt", sagte Sanjay Mehrota, der CEO von Micron. "Wir gehen davon aus, dass sich die Lage des Arbeitsspeichermarkts im Laufe des Jahres weiter verschlechtert."