Der am vergangenen Freitag geschlossene Kaufvertrag stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, teilte Decathlon am Montag in Lille mit. Der der auf Bergsport-, Kletter- und Outdoor-Ausrüstung spezialisierte Händler Bergfreunde wurde 2006 in Deutschland gegründet und ist in elf europäischen Ländern präsent. Decathlon betreibt über 1.700 Geschäfte in mehr als 70 Ländern. (dpa/rs)