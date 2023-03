Auf dem Channel-Kickoff am 20. März hat Trend Micro verkündet, dass Christina Decker, bisher Head of Channel and Alliances in Deutschland, auf die neu geschaffene Stelle des Director Strategic Channels Europe aufrückt. Die strategische Verantwortung für das deutsche Partner-Geschäft bei Trend Micro behält sie aber bei.

Als europäische Channel-Direktorin soll Decker ein länderübergreifendes Team aufbauen, das ein europaweit agierendes Partner-Ökosystem etablieren und Trend Micros Go-to-Market-Strategie in Europa modernisieren soll. Der Fokus liegt dabei auf Managed Security Services Providern (MSSP) und "Born in the Cloud"-Partnern. Die Managerin berichtet an Frank Schwittay, Senior Vice President Europe bei Trend Micro und freut sich schon darauf, "das europäische Partner- und Alliance-Geschäft neu aufzustellen". Hierbei möchte Decker von den in Deutschland gesammelten Erfahrungen zehren. "Sie ist eine mitreißende Führungskraft", lobt sie Schwittay.

Für den deutschen Trend Micro-Channel sind nun hauptsächlich Nicholas Pook und Thomas Klingelhöffer zuständig. Pook, bislang für die Zusammenarbeit mit Trend Micros strategischen Cloud-Allianzpartnern verantwortlich, übernimmt die neu geschaffene Funktion des Senior Manager Strategic Partners & Alliances und berichtet ab sofort an Hannes Steiner, Vice President Germany. Neu in Pooks Team reingekommen ist Anna-Julia Beer. Sie kommt von TD Synnex und soll neue, über ein Security Operation Center (SOC) verfügende, Partner für Trend Micro gewinnen.

Thomas Klingelhöffer, bisher als Strategic Partner Business & Distribution Manager bei Trend Micro tätig, wird Teamlead Small and Medium Business & Distribution und berichtet ebenfalls an Steiner. Sein Team, das in enger Abstimmung mit der europäischen Trend Micro-Zentrale im irischen Cork arbeiten wird, besteht aus Eva Kempf (SMB Partner Manager), Sven Weckwert (Junior Account Manager Channel) und Matthias Rohe (SMB Partner Manager). Ziel dieser Truppe ist es, Trend Micros Lösungen besser im Mittelstand zu positionieren.

Neu im Channel-Team ist auch Oliver Funk. Als Senior Manager Technical Partner Management leitet er bereits seit November 2022 die Channel Sales Engineers bei Trend Micro. In dieser Rolle ist er für alle technischen Belange der Partner zuständig - etwa bei der Integration der Trend Micro-Technologie in die Serviceangebote der Partner. Funk kommt von Atos und berichtet an Marc Schiener, Technical Director Germany bei Trend Micro.