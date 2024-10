Der Entwickler des Online-Übersetzungsdienstes DeepL, hat eine US-Niederlassung eröffnet - in New York City. Der neue Standort soll die Präsenz des Kölner KI-Startpus in Nordamerika stärken und dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach KI-gestÜtzten Übersetzungs- und Textverbesserungswerkzeugen zu befriedigen.

Der neue Standort in den USA dient als Technologiezentrum mit Fokus auf Produktentwicklung und -forschung. Ziel ist es, die Marktposition in der Region auszubauen und die wachsende Zahl an Kunden in Nordamerika besser zu unterstützen - unter anderem 50 Prozent der Fortune-500-Unternehmen. Derzeit sucht DeepL in New York aktiv nach Fachleuten in den Bereichen Produktentwicklung und Engineering und möchte die Zahl der Mitarbeiter dort innerhalb der nächsten zwölf Monate verdoppeln.

"Mit der Eröffnung des ersten US-amerikanischen Standortes erhalten wir Zugang zu den zahlreichen in der Region ansässigen Fachkräften und können unsere dortigen Kundenbesser unterstützen", so Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. "Dieser Standort konzentriert sich auf Produktentwicklung und Innovation, sodass wir unseren Kunden helfen können, Sprachbarrieren zu überwinden."

Außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass Sebastian Enderlein ab sofort als Chief Technology Officer (CTO) und Steve Rotter als Chief Marketing Officer (CMO) an Bord sind. Zusammen bringen die beiden Neuzugänge mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung in das Führungsteam des Unternehmens ein. Ihr Ziel ist es, strategische Wachstumsinitiativen auf globaler Ebene voranzutreiben und damit sicherzustellen, dass DeepL seine Position als Spitzenreiter im Bereich KI-Sprachtechnologie beibehält.

Sebastian Enderlein blickt auf eine langjährige Karriere in Unternehmen wie Uber, Salesforce und Personio zurück. Er verfügt über Erfahrung in der Leitung internationaler Teams sowie der globalen Expansion von Unternehmen und wird ab sofort das Engineering-Team von DeepL leiten.

Steve Rotter lebt in Chicago und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketingbereich. In der Vergangenheit war er bei Unternehmen wie Adobe, Motorola, FourKites, OutSystems und Acrolinx tätig. Er gründete selbst zwei Firmen, war an zwei Fusionen und Übernahmen beteiligt und nahm wichtige Positionen in drei Unicorn-Startups ein. Als Leiter es Marketingteams von DeepL konzentriert er sich besonders auf die Nutzung von datengesteuerten Lösungen mittels KI.

