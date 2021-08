Die Dekom AG mit Sitz in Hamburg ist Full-Service-Anbieter für Unified Collaboration und Conferencing, Medientechnik und Konferenzraumgestaltung und erweitert durch die Vereinbarung mit RingCentral ihr Portfolio an Cloud-UCC und Contact-Center-Lösungen für die europäische Klientel. Für die Partner bietet Dekom einen Rundum-Service an, der neben Beratung und Installation auch die Anpassung an die Arbeitsumgebung, die Wartung, Systemschulungen oder Garantieleistungen umfasst.

RingCentral profitiert von der technologischen Audio- und Video-Expertise der Hamburger in verschiedenen europäischen Märkten. Dazu zählen neben Deutschland auch Spanien, Belgien, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande. RingCentral und Dekom stellen ihren Kunden ein Expertenteam für die gesamte Bandbreite der UCaaS-Anforderungen europäischer Unternehmen zur Verfügung.

Maßgeschneiderte Beratung für Europa

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit RingCentral, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bietet“, sagt Jörg Weisflog, Gründer der Dekom AG. „Durch die Partnerschaft sind wir in der Lage, unseren Kunden hochwertige Cloud-Video-, Customer-Engagement- und Contact-Center-Lösungen anzubieten.“

„Durch diese Partnerschaft haben Kunden ab jetzt die Möglichkeit, nicht nur von unseren Cloud-Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen zu profitieren, sondern auch von der technischen Expertise und den umfangreichen Marktkenntnissen der Dekom AG“, sagt Michaela Mars-Matzke, Regional Vice President Channels Central Europe bei RingCentral. „Der maßgeschneiderte Beratungsansatz von Dekom, der stets darauf abzielt, kundenspezifische Anforderungen und Wünsche zu erfüllen, macht das Unternehmen zu einem großartigen Partner für uns.“

„Gemeinsam mit RingCentral können wir sicherstellen, dass Mitarbeitende auf jedem Gerät und von jedem Ort aus kommunizieren, zusammenarbeiten und sich verbinden können“, ergänzt Weisflog.