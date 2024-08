Der PowerEdge XE9680 ist der erste Server von Dell, der mit bis zu acht der neuen KI-GPU-Beschleuniger Instinct MI300X von AMD ausgestattet werden kann. Alternativ kann er aber auch mit je acht H100- oder H200-SXM5-GPUs von Nvidia bestückt werden.

High-Performance-KI-Server

Damit eignet er sich nach Angaben von Dell für anspruchsvolle Bereiche wie Generative KI, Machine Learning, Deep Learning (ML/DL) sowie High Performance Computing (HPC). Die neuen Server sollen in der Spitze eine Leistung nach HBM3 (High Bandwidth Memory) von bis zu 1,5 TByte sowie eine maximale theoretische FP18-Performance von bis zu 42 Petaflops erreichen.

Auch die sonstigen Möglichkeiten können sich sehen lassen. So kann der PowerEdge XE9680 mit zwei Xeon-Prozessoren der vierten Generation mit je bis zu 56 Kernen oder mit zwei Xeon-CPUs der fünften Generation mit bis zu 64 Kernen ausgestattet werden. Außerdem hat er 32 Speicherplätze für bis zu 4 TByte DDR5-RAM.

Dazu kommen bis zu 8 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke und bis zu 16 E3.S.NVMe-Laufwerke. Beide Varianten ermöglichen jeweils bis zu 122 TByte schnell Flash-Speicher. Auf der Vorderseite haben die Server zudem Platz für bis zu 10 PCIe-Slots der fünften Generation mit voller Höhe, aber nur halber Länge.

Darüber hinaus hat Dell sein "Validated Design for Generative AI with AMD" vorgestellt. Es soll Unternehmen mit Anleitungen für Implementierung und individuelle Anpassung großer Sprachmodelle die Einführung generativer KI-Dienste erleichtern. Das Validated Design basiert nach Angaben des Anbieters auf offenen Standards, so dass es die Abhängigkeit von proprietärer KI-Software reduziere.

Im September will der Hersteller dann neue Experten-Services für die Implementierung von KI-Plattformen anbieten, um die Einführung der neuen Dienste zu beschleunigen und zu erleichtern. Die neuen Server sind bereits verfügbar. Preise richten sich nach Konfiguratiuon und Ausstattung.