Dell EMC hat zahlreiche Neuerungen für seine Partner angekündigt. Neben generellen, Produktkategorien übergreifenden Verbesserungen wird vor allem im Storage-Bereich nachjustiert. Unter anderem hat der Hersteller das "Future-Proof Storage Loyalty Program" erweitert. Es erstreckt sich nun auch auf Produkte aus dem High-End-, Unstructured- und Data-Protection-Storage-Bereich. Als Beispiele für die neu aufgenommenen Produkte nennt Dell EMC unter anderem die Unity- und SC-Serien sowie VMAX All-Flash, XtremIO X2, Isilon, ECS (Elastic Cloud Storage) Appliance, Data Domain und Integrated Data Protection Appliance (IDPA).

Zusätzlich sollen die "Revenue Tier Attainment Accelerators" den Partnern Vergütungen und Incentives im Bereich Storage und Services bieten. Des Weiteren soll das neue Business-Protection-Programm das Geschäft von Distributoren mit autorisierten Partnern schützen.

Neue Vorteile für Kunden und neue Rabatte für Partner

Außerdem erweitert Dell EMC das "Storage Loyalty Program" für Kunden. Es bietet ihnen nun eine "dreijährige Zufriedenheitsgarantie, einen Hardware-Investitionsschutz, eine Storage-Effizienz-Garantie und eine reibunglose Datenmigration". Kunden können zudem für ein Jahr die integrierte Virtustream Storage Cloud für Unity-All-Flash-Produkte erhalten.

Bei einer Erneuerung von Wartungsverträgen sollen Partner zudem von berechenbaren Wartungsraten und zusätzlichen Services profitieren. Dell EMC nennt dies das "Clear Price Maintenance Framework for Storage Appliances". Das Unternehmen will dem Channel auch dabei helfen, die spezifischen IT-Anforderungen ihrer Kunden zu evaluieren und ihnen darauf aufbauend gezielte Angebote zur Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur zu unterbreiten. Dazu hat es mehrere "#GetModern"-Tools entwickelt. Unterstützend soll es "signifikante Rabattprämien" geben.

Neu ist auch ein Tracking-Tool, das Partnern detaillierte Informationen darüber liefern soll, wo sie bei der Umsetzung der jeweiligen Programmanforderungen stehen. Laut Dell EMC ist bei der Entwicklung dieses Program Trackers das Feedback der Partner mit eingeflossen. Der Hersteller hat ferner ankgekündigt, seine hyperkonvergente Infrastruktur-Produktlinie VxRail in sein NBI-Rabattprogramm (New-Business-Incentive) aufzunehmen.

Ein weiteres Toolkit "How to Win with Services" soll den Partnern zeigen, "wie sie ihre Service-Angebote weiter ausbauen können". Es soll dazu einen "umfassenden Überblick über das gesamte Service-Portfolio von Dell EMC" bieten. (pma)