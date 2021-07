Chip-Engpässe setzen nicht nur die Automobilbranche sondern auch den IT-Channel unter Druck. Dies führten unter anderem dazu, dass Grafikkarten, die derzeit heiß begehrt aber nicht in ausreichender Stückzahl vorrätig sind, deutlich teurer geworden sind. Viel Bewegung - was das Interesse des Fachhandels betrifft gab es auch bei Noteboks, PCs und CPUs, wie es die Fachhandels-Vergleichs-Plattform ITscope festgestellt hat.

Notebooks

Fast ein Jahr lang führte das Lenovo-Modell "ThinkPad E15 20RD" das Ranking der im Channel meistnachgefragten Notebooks an - damit ist nun Mitte 2021 Schluss: Die neue Nummer Eins ist das zuvor zweitplatzierte Dell-Modell "Latitude 3510". Mit deutlichem Abstand dahinter konnte sich ein anderes Lenovo-ThinkPad-Modell platzieren - "L15 Gen", dicht gefolgt von HP Probook 650 G8.

Tablets

An der Tablet-Front nichts Neues: Das schon im ersten Quartal meistgesuchte Modell "Microsoft Surface Pro 7" in der platingrauen Ausführung mit 256 GB Speicherplatz konnte seine Führung vor dem "Apples iPad" in 10,2 Zoll behaupten. Erstes Samsung-Gerät, das "Galaxy Tab A", folgt auf Platz vier.

CPUs

AMD verliert an Boden. Die im ersten Quartal 2021 überraschend stark angestiegene Nachfrage nach AMD-Prozessoren schwächt sich ab. Zwar belegt der Intel-Herausforderer mit dem "AMD Ryzen 9 5900X" noch den ersten Platz, doch Intels "Core i5 10400" liegt ihm knapp auf den Fersen. Dahinter reihen sich die unterschiedlichen Prozessoren mit knappen Abständen ein.

Drucker

HPs Entscheidung, die "PageWide"-Technologie eines feststehenden Druckkopfes aufzugehen (ChannelPartner berichtete), stieß im Markt auf viel Unverständnis, die Gründe dafür lassen sich auch im ITscope-Ranking auffinden: Immerhin war im zweiten Quartal 2021 der zweitmeistgesuchte Printer ein "HP PageWide Pro 477dw".

Alle weiteren Produkte-Rankings finden Sie in der unteren Bilderstrecke.

Mehr Informationen:

Das erste Quartal 2021

Weclapp SE übernimmt ITscope