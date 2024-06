Statt eine neue Arbeitskultur nach COVID zu akzeptieren, üben einige Arbeitgeber einen mehr oder weniger sanften Druck auf ihre Belegschaft aus, um die verwaisten Büros zumindest teilweise wiederzubeleben. Einer davon ist Dell. Hatte der IT-Riese vor der Corona-Pandemie noch damit geworben, dass Remote Work die Arbeitsweise der Zukunft sei, gelten intern nun offenbar andere Regeln.

Um seine Mitarbeiter ins Office zurückzuholen, hatte Dell diese im Februar aufgefordert, sich selbst als Hybrid- oder Remote Worker zu klassifizieren. Wer sich für eine reine Remote-Tätigkeit entschied, hat keinen weiteren Anspruch darauf, befördert zu werden oder seine Position im Unternehmen zu wechseln. Hybrid Worker dagegen müssen an mindestens 39 Tagen im Quartal ins Büro kommen, also rund drei Tage die Woche - und ihre Anwesenheit wird überwacht.

Einige Monate später zeigt sich, dass Dells Plan, seine Mitarbeiter mit dieser Regelung zurück ins Büro zu bewegen, nicht aufgeht - wie der Business Insider (BI) berichtet. Internen Daten zufolge ziehe es fast die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten in den USA vor, von zu Hause aus zu arbeiten und verzichte dafür sogar auf die Chance einer Beförderung. Auf internationaler Ebene sind es immerhin noch rund ein Drittel der Angestellten. Die Zahlen sind nicht allen Dell-Mitarbeitern bekannt, viele bestätigten jedoch gegenüber Business Insider, das die Hälfte ihres Teams oder mehr die Remote-Option gewählt habe.

Neue Work-Life-Balance

"Mein Team ist rund um die Welt verstreut", zitiert BI einen Dell-Mitarbeiter. "Bei uns arbeiten fast 90 Prozent des Teams remote, da es keinen Vorteil hat, ins Büro zu fahren." Andere erklärten, dass sie durch die Arbeit im Homeoffice mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, ihren Hobbies nachgehen und sich mit Freunden außerhalb des Büros treffen könnten.

Daneben gibt es aber auch Fälle, in denen Dell-Mitarbeitern nichts anderes übrigbleibt, als weiter remote zu arbeiten, nachdem Büros in der Nähe dicht gemacht wurden oder zu weit entfernt sind, um zu pendeln, so der Bericht. "Bei dem Gehalt, das wir bekommen, würde eine Rückkehr ins Büro ein tiefes Loch in die Haushaltskasse reißen", fügt ein anderer Mitarbeiter an.