"Nummer Eins", das waren die Lieblingsworte bei der Keynote des President & Chief Commercial Officer bei Dell EMC, Marius Haas beim Canalys Channels Forum (CCF) in Venedig. Der Manager wurde in typisch US-amerikanischer Manier nicht müde zu betonen, welche herausragende Stellung sein Unternehmen im weltweiten IT-Markt hat. So war auch der Titel seines Vortrags gewählt: "Partner with Dell EMC. #1 In Everything. All in One Place".

Man sei Nummer eins in Storage, bei Hyperconverged Systems, in All Flash, bei Data Protection, bei Server und bei Monitoren, ließ Haas wissen. Doch alleine die Marktmacht reicht nicht, um das Vertrauen der Channel-Partner zu gewinnen. Nicht bei allen Systemhausvertretern aus ganz Europa kam dieses Muskelspiel gut an. Das spiegelte sich auch in den Fragen und Anmerkungen aus dem Auditorium an Haas wieder.

So wollte ein Teilnehmer wissen, ob die Marktpositionen real und nicht nur Wunschtraum sind. Haas beruft sich auf "unterschiedliche Quellen", die alle belegbar seien. Zudem fragt ein anderer Delegierter, wann denn nach den ganzen Bekenntnissen zum Channel auch Taten folgen würden. Der Dell-EMC-Manager verweist hier auf zweistelligen Zuwachsraten im Partnergeschäft. Zu der Frage, welchen Anteil das Partnergeschäft 2020 bei Dell ausmachen werde, wollte er sich nicht festlegen, aber Haas rechnet mit "mehr als 60 Prozent".

Lenovo-COO Lanci kontert

Nach Marius Haas kam dann Gianfranco Lanci, COO bei Lenovo, auf der CCF-Bühne. Einen Seitenhieb auf seinen Vorredner konnte sich der Lenovo-COO dann nicht verkneifen. "Wir sind vielleicht nicht überall die Nummer eins, doch wir sind Nummer eins in der Kundenzufriedenheit", stellt Lanci fest.

So verweist Lanci genüsslich auf 95 Prozent Partner-Business. Einen Teil des Umsatzes mache man mit Smartphones direkt mit den Telefongesellschaften. "Sonst wären es 100 Prozent", behauptet der COO. Diese Zahl kann allerdings auch bezweifelt werden, da auch bei Lenovo ein kleiner Teil des Umsatzes auf internationale Großkunden entfällt, die direkt betreut werden.