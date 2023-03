Der Trend zum Homeoffice hat dem Geschäft mit Displays gutgetan. "Die Arbeitsplätze wurden doppelt aufgebaut. Zusätzlich zum Arbeitsplatz im Büro wurden die Mitarbeiter mit guten Monitoren auch für ihr Homeoffice ausgestattet", weiß Amanuel Dag, Country Director - DACH Region bei Context. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen liefert die Datengrundlage für die Channel Excellence Awards, mit denen ChannelPartner jedes Jahr die besten Hersteller und Distributoren des Channels auszeichnet.

Wie bei anderen Produkten gab es durch erhöhte Nachfrage und Engpässen in der Produktion sowie bei Transportkapazitäten Probleme mit der Warenverfügbarkeit. So wurden in China beim Auftreten von Corona-Fällen gleich ganze Fabriken geschlossen. "Wenn dann wieder Ware verfügbar war, dann war sie auch schnell wieder ausverkauft", berichtet Dag.

Nachdem im ersten Corona-Jahr schnelle und günstige Lösungen gefragt waren, hat Context nun einen Trend zu höherwertigen Geräten ausgemacht. Die beliebtesten Bilddiagonalen sind weiterhin 24 und 27 Zoll.

Enges Rennen auf den vorderen Plätzen

Im Monitormarkt kämpfen viele Anbieter um die Marktanteile. Das schlägt sich auch im Ranking der Channel Excellence Awards nieder: Insgesamt 16 Unternehmen wurden ausgezeichnet. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, ob ein Unternehmen die Produkte tatsächlich selbst fertigt. Die großen PC-Spezialisten mischen auch in der Display-Kategorie vorne mit. Immerhin hat es Iiyama als reiner Display-Experte auf den dritten Platz geschafft.

Insgesamt gab es auf den ersten vier Plätzen ein äußerst enges Rennen. Das Kriterium "Produktperformance", gebildet durch die Bewertungen in Produktqualität, Preis-Leitungsverhältnis und Sortimentsbreite verschaffte Dell den entscheidenden kleinen Vorsprung vor Fujitsu auf dem zweiten Platz. So macht Dell einen großen Sprung vom letztjähren achten Rank auf die Spitzenposition.

Wäre es nur um die Produktbewertungen gegangen, hätte Iiyama sogar Platz eins belegt. Allerdings wurden die anderen Kriterien schlechter bewertet.

Die Kategorie umfasst Monitore und Large Displays.

Channel Excellence Award 1. Dell (8) Preferred Vendor 2. Fujitsu (1) 3. Iiyama (3) 4. HP (5) 5. Acer (2) 6. Samsung (4) 7. Eizo (10) 8. Asus (12) 9. Lenovo (7) 10. LG (6) 11. BenQ (9) 12. Sharp/NEC (13) 13. AOC (11) 14. ViewSonic (15) 15. Hanspree (-) 16. Philips (14)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.