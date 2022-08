Das Dell XPS 13 Plus Developer Edition ist ab sofort mit vorinstalliertem Ubuntu 22.04 LTS lieferbar. Durch das Ubuntu-Zertifizierungsprogramm werde sichergestellt, dass alle Komponenten im Business-Notebook wie erwartet funktionieren. So sei garantiert, dass der Anwender von Anfang an das beste Nutzererlebnis hat, verspricht der Hersteller.

Die Ubuntu-zertifizierten Geräte erhalten falls erforderlich die notwendigen Treiber und spezielle Software, die sich von der Standarddistribution unterscheiden. Diese stellt Dell in einem Meta-Paket zur Verfügung, das automatisch die optimale Konfiguration von Paketen, Treibern und Kernel installiert, um bestmögliche Resultate zu erzielen. Mehr zur Ubuntu-Ausstattung haben die Kollegen der Computerwoche hier ausführlich berichtet.

Weitere Infos zur Ausstattung und den Konfigurationsmöglichkeiten bietet Dell in seinem Online-Shop unter diesem Link. Dort finden sich bei Verfügbarkeit auch die Preise, die bei rund 1.900 Euro für das exklusive Arbeitsgerät beginnen müssten.