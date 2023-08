Im neuen P2424HT habe Dell Technologies alle Funktionen integriert, die ein Touchscreen in der hybriden Arbeitswelt erfordert, wirbt der US-Hersteller. Für eine einfache Bedienung sorgen der 10-Punkt-Touchscreen und das außergewöhnliche Stand-Konzept. Für komfortable Konnektivität im Büro oder zu Hause sind dafür Power on Delivery, USB-C-Hub, Ethernet und der integrierte KVM-Switch verantwortlich. Letzterer wird über den verbesserten Display Manager mit Hotkeys gesteuert und ermöglicht ein Umschalten zwischen zwei PCs.

Ergonomie und Komfort

Der Dell P2424HT soll ein intuitives und ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichen. Dafür wurde er mit einem 23,8 Zoll großen Full-HD Touch-Panel ausgestattet, welches die Bedienung mit zehn Fingern gleichzeitig erlaubt. Er verfügt über einen Farbbereich von 99 Prozent sRGB und IPS-Technologie, mit der auch aus größeren Betrachtungswinkeln eine realistische Bildwiedergabe erreicht wird.

Wie bei modernen Bildschirmen dieser Preisklasse inzwischen üblich, können über ein USB C-Kabel Bild, Daten und Strom übertragen werden. Bis zu 90 Watt Leistung reichen, um selbst größere Notebooks während des Arbeitens aufzuladen. Der RJ45-Port sorgt bei der Arbeit mit mobilen Geräten für eine stabile Ethernet-Verbindung. An weiteren Anschlüssen sind HDMI und DP integriert, je zwei USB-Ports an der Seite und hinten sowie für die Stromzufuhr per Kaltgerätestecker. Wem der eingebaute 3 Watt-Monolautsprecher nicht ausreicht, kann am Audioausgang Kopfhörer oder externe Speaker anschließen.

Durchdacht und ökologisch

Gegen zu viel Kabelsalat hilft ein entsprechendes Management in der Monitorhalterung des P2424HT, der die Verbindungen nach hinten leitet. Damit bleibt auch die extreme Gelenkigkeit des Displayständers gewahrt, der ein einfaches Neigen und Schwenken des Monitors bis zu 110 Millimetern ermöglicht. Damit ist die Bedienung im Stehen und mit mehreren Personen gleichzeitig problemlos möglich.

Der Dell 24 Touch USB-C Hub Monitor P2424HT berücksichtigt die wichtigsten Umweltstandards und Zertifikate wie Energy Star sowie TCO Certified Edge und ist als EPEAT Gold eingestuft. Neben dem Netzkabel liegen auch ein DP-Verbindungskabel, sowie ein USB C auf USB C-Kabel und ein USB A auf USB C-Kabel für den Upstream in der zu 90 Prozent recycelbaren Kartonverpackung.

Preise und Verfügbarkeit

Der Dell 24 Touch USB-C Hub Monitor P2424HT ist seit dem 15. August 2023 im deutschen Dell Online-Shop verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 390 Euro.