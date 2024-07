Computacenter Deutschland hat den Dell Technologies 2024 Award in der Kategorie "Exceptional Services Delivery Performance" erhalten. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Hersteller die Leistungen seines Vertriebspartners beim Bereitstellen und beim Betrieb seiner IT-Infrastruktur beim Kunden - inklusive der nachhaltigen Entsorgung der Hardware.

Tilmann Gramß, seit Anfang 2024 Mitglied der Geschäftsführung bei Computacenter Deutschland, freut sich über den Preis: "Wir sind sehr stolz auf diese Service-fokussierte Auszeichnung. Der Award ist eine Anerkennung für die sehr gute Arbeit und die Expertise des Teams sowie das Engagement für unsere Kunden sowie unsere enge Zusammenarbeit mit Dell."

Nun möchte Gramß die Zusammenarbeit mit dem Hersteller ausbauen. Nach Auskunft von Computacenter besteht die Kooperation mit Dell bereits seit 1994.

Der zweite von Dell ausgezeichnete Vertriebspartner aus Deutschland ist SVA. Es war sogar ein EMEA-Award, wie Dell via Linkedin ausrichten ließ. SVA wurde on Dell Technologies als „EMEA Storage Partner of the Year FY 24“ ausgezeichnet.

Damit würdigt der Hersteller SVAs außergewöhnliches Engagement im Bereich Storage an. Diese Auszeichnung erhält das Systemhaus aus Wiesbaden für die geleisteten Zertifizierungen, die Ausbildung des eigenen Teams, für die Anzahl und Größe der Deals sowie für die bisherige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Dell.

Obwohl die Partnerschaft mit dem Hersteller erst seit 2013 besteht, hat sich SVA in dieser Zeit bis zum Titanium-Partner hochgearbeitet. Natürlich soll die Kooperation forgesetzt werden.

