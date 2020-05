Mit der Storage-Technologie verhält es sich ähnlich wie mit den Olympischen Spielen: immer schneller, kompakter, preisgünstiger und dazu auch noch einfacher in der Bedienung. Doch es gibt auch einen bedeutenden Unterschied: Bei den Olympischen Spielen geht es nur um Medaillen und die Ehre. Bei den Business-Speichersystemen geht es jedoch um knallharte Vorteile, die sich ein Unternehmen verschaffen kann, wenn es frühzeitig seine Infrastruktur modernisiert und damit anspruchsvollere Aufgaben schneller implementieren kann als die Konkurrenz.

Doch das ist ein äußerst dynamischer Prozess, denn die Speichertechnologien ändern sich weiterhin rasant; selbst Systeme aus der jüngsten Vergangenheit sind oft schon nicht mehr in der Lage, die aktuellen Herausforderungen an eine Hyperconverged-Infrastruktur, an moderne Private-Cloud-Plattformen oder an neue Streaming-Anwendungen zu den gewünschten oder benötigten Maßen zu bewältigen.

Must-Attend für Channel-Partner und IT-Professionals

Dell Technologies hat in den vergangenen Jahren bei den Enterprise-Class-Storage-Systemen häufig die Taktfrequenz der Neuerungen vorgegeben - und das möchte das Unternehmen auch weiterhin für sich beanspruchen. So war für die diesjährige Dell Technologies World die Neuvorstellung der neuen Dell EMC PowerStore, einer von Grund auf neu entwickelten Storage-Appliance für die Post-Flash-Ära, geplant. Doch jetzt, nachdem auch dieses bedeutende Kunden- und Partner-Event der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, erfolgt der weltweite Lauch für die Channel-Partner und alle IT-Entscheider in verschiedenen hochkarätigen Online- Präsentationen. Für den deutschen Markt ist der Launch im Rahmen von zwei Alternativterminen am 12. und 14. Mai angesetzt.

Zu den Top-Referenten gehören unter anderen Robert Laurim (Vice President & General Manager - Global Commercial Channel, Germany) und Yalcin Dincer (Storage Specialist - Global Commercial Channel, Germany).

An beiden Veranstaltungstagen finden jeweils zwei getrennte Sessions für den Vertrieb und für PreSales statt. So können die unterschiedlichen Interessen und Argumente optimal berücksichtigt werden. Beispielsweise geht es bei der Sales-Session um eine umfangreiche Marktbetrachtung, die Positionierung der neuen Systeme und die Unique Selling Points. Bei der PreSales-Session stehen dagegen die technischen Spezifikationen im Vergleich zum Wettbewerb im Vordergrund der Präsentationen.

Jedem steht es natürlich frei, sich an beiden Veranstaltung Vor- und Nachmittag anzumelden

Neue Anwendungen - neue Storage-Infrastruktur

Der Hintergrund für den Launch einer neuen Storage-Appliance resultiert aus den vielen neuen Anforderungen und einem sich stark ändernden Storage-Bedarf. So planen laut IDC 66 Prozent der IT-Einkäufer die Beschaffung neuer In-House Storage-Systeme. Als einen der Hauptgründe sehen deren Analysten die rasante Zunahme an unstrukturierten Datenmengen. So sollen in 2022 nahezu 900 Exabytes an Storage-Kapazität nur für die Speicherung dieser Daten ausgeliefert werden. Als weiteren Grund sehen die Analysten die neuen KI-Anwendungen, deren Daten aus verschiedenen Gründen fast immer on-premises abgespeichert werden. Laut IDC werden dafür sogar immer häufiger Workloads wieder aus der Cloud zurück ins eigene Rechenzentrum geholt. Dieser Trend ist auch bei dem rasant anwachsenden IoT-Bereich zu erkennen. Zwar lautet das Architektur-Motto weiterhin "From the Edge to the Core to the Cloud", doch die Anteile verschieben sich deutlich von der Cloud in Richtung Core und Edge. Es gibt bereits viele komplexe Algorithmen, die in der Edge ablaufen können - sofern die Compute- und Storage-Systeme die erforderliche Leistung aufbringen.