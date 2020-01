Die Dell Technologies Inc. aus dem texanischen Round Rock hat Adrian McDonald zum alleinigen EMEA-Chef berufen. In seiner Funktion verantwortet er alle Geschäftsbereiche, einschließlich PCs, Server, Speicher und Services in der Region. Seine Ernennung ist Teil der organisatorischen Umstrukturierung, bei der das Unternehmen seinen Vertrieb unter eine einheitliche Führung stellt.

Adrian McDonald verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Er kam als langjähriger Präsident von EMC im Rahmen der Übernahme zu Dell EMC, wo er bis zu seiner erneuten Ernennung bei Dell Techologies fünf Jahre lang ebenfalls als President EMEA agierte. Dank beruflicher Stationen in Mailand, Zürich, Johannesburg, Stockholm, Kopenhagen, Wien, Frankfurt und London kennt er sich bestens in der Region aus.

» Channel meets Cloud Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden, um ihren Kunden die passenden Lösungen anzubieten. Auf dem c.m.c. Kongress am 20. Februar 2020 in München zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

Durch die Vereinfachung der Vertriebsstruktur bei Dell Technologies entsteht eine Vertriebsorganisation mit einem Umsatz von 91 Milliarden US-Dollar unter der Leitung von Bill Scannell. Die Rolle des President of International Sales übernimmt Aongus Hegarty, der für alle Märkte außerhalb Nordamerikas verantwortlich ist.