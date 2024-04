Auf einen Blick

Pro Gutes Kontrastverhältnis

Starke Farbleistung

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Funktionelles, ergonomisches Design Kontra Eingeschränkte Video-Konnektivität

USB-C-Anschluss beinhaltet kein Power Delivery

Fazit Der Dell Ultrasharp U2724D ist ein exzellenter Monitor mit starker Bildqualität, großartiger Ergonomie und Funktionen, die eine flexible Nutzung ermöglichen – von der Produktivität im Büro über die Erstellung von Inhalten bis hin zu Spielen. Es handelt sich um einen Mittelklasse-Monitor, der jede Aufgabe, die Sie ihm stellen, problemlos bewältigt.

Die Ultrasharp-Monitore von Dell gehören seit langem zu meinen Empfehlungen, aber der hohe Preis und der eingeschränkte Fokus auf Produktivität können ihre Attraktivität einschränken. Der U2724D von Dell löst diese Probleme mit einem IPS-Black-Panel, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet. Er ist reaktionsschnell, flüssig, attraktiv und preisgünstig.

Technische Daten des Dell Ultrasharp U2724D

Die grundlegenden Spezifikationen des Dell Ultrasharp U2724D sind typisch für einen 27-Zoll-Monitor der Mittelklasse. Er hat eine native Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der einzige Unterschied - und das ist ein entscheidender Unterschied - ist die Verwendung eines IPS-Black-Panels, das Dell einen Vorteil bei der Bildqualität gegenüber der Konkurrenz verschafft.

Bildschirmgröße: 27-Zoll-Breitbildschirm

Native Auflösung: 2.560 x 1.440

Panel-Typ: In-Plane Switching (IPS) Schwarz

Bildwiederholfrequenz: 120Hz

Adaptive Synchronisation: VRR

HDR: Keine

Anschlüsse: 1x HDMI 2.1 mit VRR, 1x DisplayPort 1.4-in, 1x DisplayPort 1.4-out, 1x USB-C Upstream (nur Daten), 1x USB-C Downstream, 2x USB-A Downstream

VESA-Halterung: 100 x 100 mm

Lautsprecher: Keine

Preis: 515 Euro

Dell verkauft eine alternative Version dieses Monitors, den U2724DE, der eine viel breitere Palette an Konnektivität unterstützt, einschließlich Thunderbolt 4 und 2.5G Ethernet. Das bedeutet leider, dass dem günstigeren U2724D einige Konnektivität fehlt, die ich erwarten würde, wie ein USB-C-Anschluss mit DisplayPort und USB Power Delivery. Der Verzicht auf Konnektivität senkt den Preis um 100 Euro von 515 Euro (für den U2724DE) auf 414 Euro (für den U2724D).

Design des Dell Ultrasharp U2724D

Der Dell Ultrasharp U2724D hält sich an die Ästhetik der Marke mit einem schlanken Design und schmalen Rändern an allen Seiten des Displays. Sie sind sogar so dünn, dass kein Platz für das Dell-Logo am Kinn ist, was zu einem generischen (aber super-eleganten) Look führt.

Auf der Rückseite befindet sich ein silberner Kunststoff, der eine gebürstete Aluminiumoberfläche imitiert. Kunststoff ist das Material der Wahl für das Äußere des Monitors, aber Sie werden es kaum bemerken, wenn Sie den Monitor nicht anfassen. Der Monitor fühlt sich auch beim Anfassen robust an. Das Display lässt sich kaum biegen und gibt kein beunruhigendes Knarren oder Stöhnen von sich.

Der kompakte, flache Standfuß von Dell gehört zum Standardlieferumfang und ist nach wie vor einer der besten auf dem Markt. Sein Design minimiert den Platzbedarf des Monitors auf Ihrem Schreibtisch, und da der Standfuß flach ist, können Sie den meisten Platz, den er einnimmt, zum Stapeln von Büchern, Geräten oder anderen Dingen nutzen. Die Kabelführung ist in den Standfuß integriert und bietet genügend Platz für das Netzkabel, die Bildschirmkabel und mehrere USB-Kabel.

Der Standfuß bietet außerdem ergonomische Einstellmöglichkeiten, darunter eine Höhenverstellung um 150 mm, eine 90-Grad-Drehung (45 Grad nach links oder rechts), eine 26-Grad-Neigung und eine 90-Grad-Drehung (d. h. er kann ins Hochformat gedreht werden). Viele Monitore für das Heimbüro bieten einen ähnlichen Verstellbereich, aber es ist gut zu sehen, dass Dell die grundlegenden Dinge beachtet. Eine standardmäßige 100-mm-VESA-Halterung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um einen Monitorständer oder -arm eines Drittanbieters anzubringen.

Konnektivität des Dell Ultrasharp U2724D

Die Konnektivität ist die einzige Enttäuschung des Dell Ultrasharp U2724D. Der Monitor verfügt über einen HDMI-Anschluss, einen DisplayPort-Eingang, einen DisplayPort-Ausgang und einen vorgeschalteten USB-C-Datenanschluss. Allerdings fehlt dem USB-C-Anschluss die Unterstützung für DisplayPort oder USB Power Delivery. Ein Audio-Ausgang rundet die Optionen ab (der Monitor verfügt nicht über Lautsprecher).

Damit bietet der U2724D nur zwei Videoeingänge, was für einen Monitor in dieser Preisklasse ungewöhnlich ist. Die meisten Monitore ähnlicher Preisklasse bieten mindestens drei, manchmal sogar vier Videoeingänge.

Der U2724D verfügt jedoch über einen DisplayPort-Ausgang, der es ermöglicht, eine Videoverbindung in Reihe zu schalten (d. h. ein zweiter Monitor kann direkt an den U2724 angeschlossen werden). Das ist praktisch, um die Video-Konnektivität eines Geräts mit begrenzten Anschlüssen zu erweitern oder den Kabelsalat hinter einem Schreibtisch zu reduzieren.

Während der USB-C-Anschluss weder Video noch Strom unterstützt, ist er mit drei USB-Downstream-Anschlüssen verbunden. Zwei davon befinden sich auf der Unterseite des Monitors, was die Zugänglichkeit verbessert.

Ob all dies von Bedeutung ist, hängt davon ab, wie Sie den Monitor verwenden wollen. Desktop-Benutzer werden wahrscheinlich nicht viel daran auszusetzen haben, da Desktops selten USB-C für Video verwenden und nicht von Power Delivery profitieren. Wenn Sie jedoch planen, einen Laptop anzudocken, sollten Sie den U2724DE bevorzugen, der über Thunderbolt, USB Power Delivery, Ethernet und zusätzliche USB-C-Konnektivität verfügt.

Die Anschlüsse des U2724D werden über ein benutzerfreundliches Bildschirmmenü verwaltet, das über einen Joystick in der Nähe der unteren rechten Blende zugänglich ist. Während das Menü benutzerfreundlich ist, ist die Auswahl an Bildqualitätseinstellungen nur okay. Dell bietet einen benutzerdefinierten Farbmodus, mit dem RGB-Farben angepasst werden können, und stellt verschiedene Farbtemperaturen zur Auswahl, die in präzisen Abstufungen (z. B. 6500K) und nicht in vagen Verallgemeinerungen (z. B. "Warm") angegeben sind. Dem Monitor fehlt jedoch eine Gamma-Anpassung, was als kleines Versäumnis empfunden werden kann.