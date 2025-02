Frauen sind in der IT-Branche in der Minderheit, und in Führungsposition dort noch seltener anzutreffen. Während es bei Herstellern zumindest noch ein paar rühmliche Ausnahmen gibt, sind Systemhäuser in Frauenhand äußerst rar.

Umso erfreulicher ist anzumerken, dass die Delta Barth Systemhaus GmbH aus dem sächsischen Limbach-Oberfrohna bereits seit 2011 von Annett Barth angeführt wird. Sie übernahm die Geschäftsleitung von ihrem Vater Andreas Barth, der 1990, also in der damals noch existierenden "DDR", das Unternehmen gründete.

Mit drei Mitarbeitern gestartet, wuchs die Belegschaft nach einem Jahr auf zehn, im wiedervereinigten Deutschland agierte das Systemhaus nun als eine GmbH. Während man zu Beginn die wiedererwachende Wirtschaft in Sachsen mit IT-Equipment versorgte, entschied sich Barth 1992 zusätzlich eine eigenentwickelten Warenwirtschafts-Software auf den Markt zu bringen - damals nur unter MS-DOS lauffähig.

1995 stellte das Systemhaus diese Lösung auf der Cebit vor und erweiterte sie auf Kundenwunsch um PPS-Funktionen (Produktionsplanung und -steuerung). 1999 - mit inzwischen 30 Mitarbeitern - bezog die Firma ihren neuen Firmensitz mitten im sächsischen Städtchen Limbach-Oberfrohna (knapp 25.000 Einwohner, Landkreis Zwickau).

Das Software-Portfolio wuchs weiter an, mittlerweile offeriert Delta Barth ein ausgereiftes ERP-System für den fertigenden Mittelstand. 2011 übernahm Annett Barth, die Tochter des Firmengründers, die Geschäftsführung, die Beschäftigtenzahl überschritt die 50. Und die neue Geschäftsführerin setzte weiter auf Expansion: Delta Barth übernahm den Wettbewerber Ifos Software aus Chemnitz und integrierte dessen PPS-Lösung ins eigene ERP-System "Deleco".

2022 wurde die Leiterin des Produktmanagements Anett Klein zur Prokuristin befördert. Auf 65 Mitarbeiter angewachsen, feiert die Delta Barth Systemhaus GmbH 2025 ihr 35-jähriges Firmenjubiläum.

Zu diesem Anlass stellte das Unternehmen am 13. Februar 2025 sein neues Markendesign vor. Denn Delta Barth agiert weiterhin mehrgleisig: als Softwareentwickler und als ein klassisches Systemhaus, das nach wie vor komplexe Hardware- und Infrastrukturprojekte durchführt (Datensicherung, IT-Sicherheit, Inbetriebnahme von Server- und Storage-Systemen) und IT-Dienstleistungen wie Support, Consulting sowie Schulungen offeriert. Außerdem hat sich Delta Barth auf die Digitalisierung von Bildungseinrichtungen spezialisiert.

"Diese Säulen bilden die Basis unseres Erfolgs", fasst das die Firmenchefin Annett Barth treffend zusammen. Mit den drei Produktmarken/Geschäftsfeldern:

Delta Barth Deleco

Delta Barth IT-Service und

Delta Barth Digi-Schule

möchte das Systemhaus nun am Markt präsenter auftreten. Und Annett Barth hat sich für die Zukunft noch viel vorgenommen: "In den nächsten Jahren wollen wir führender Anbieter von Digitalisierungsprojekten in Sachsen werden."

Anett Klein, Prokuristin und Leiterin des Produktmanagements, ist sich ganz sicher, dass dies gelingen wird: "Gewinnbringende Digitalisierung setzt das Wissen um Marktanforderungen und Gespür für Prozesse voraus - beides konnte unser Unternehmen in nunmehr 35 Jahren beweisen und wachsen lassen."

