Warum nicht bereits bestehende Kunden weiterentwickeln und sie vielleicht sogar zu engagierten Markenbotschaftern machen - während an anderer Stelle die Neukundengewinnung in vollem Gang ist? Das funktioniert durch konsistentes Leadmanagement und durchdachte Marketing-Automation. In ihrem Buch "Marketing-Automation für Bestandskunden: durch automatisiertes und individuelles Leadmanagement neue Umsatzhöhen erreichen" zeigen die beiden Autoren die Vorgehensweise Schritt für Schritt in zehn Kapiteln.

Der Grundpfeiler sind automatisierte Prozesse, die sowohl Neu- als auch Bestandskunden in ihren jeweiligen Kaufprozessen bis zum Abschluss begleiten. Die Autoren beschreiben in diesem Zusammenhang zum Beispiel detaillierte Buyer-Personas, also Wunschkundenprofile, die ein Unternehmen definieren und entsprechend zielgerichtet ansprechen kann. In der Praxis kann das beispielsweise so aussehen, dass den Kunden personalisiert und automatisiert Informationen wie Downloads, E-Books, Erklärvideos etc. angeboten werden, die ganz genau zu ihrem Profil und ihrem Stadium im Kaufprozess passen. Anhand von bildhaften Beispielen wie dem "Grüne-Bananen-Effekt" erfährt der Leser, wie er solchen Content für die Erstellung von Lead-Nurturing-Prozessen nutzt.

Irgendwann muss der Zeitpunkt gekommen sein, an dem das Marketing einen potenziellen Kunden an den Vertrieb und somit an das CRM-System übergibt. Hierzu beleuchtet das Buch im Kapitel über das Lead-Scoring das wirkungsvolle Zusammenspiel zwischen Marketing und Vertrieb sehr intensiv. Denn: "Wer sich beim Leadmanagement rein auf Software, Big Date und Algorithmen verlässt und den Menschen dahinter vergisst, wird mit Automationslösungen scheitern", betonen beide Autoren.

Die 6 Phasen des Customer Lifecycle im Überblick

Forrester Research bezeichnet die sechs Phasen des Customer Lifecycle so: Discover, Explore, Buy, Use, Ask und Engage. Für jede dieser Phasen werden Technologien benannt, die die angestrebten Ziele des Unternehmens unterstützen. 1. Discover

Die Kunden müssen erst einmal auf Marken, Produkte und Services aufmerksam werden und sich informieren können. Auf der Technologie-Ebene heißt das, dass Informationen fließen müssen: auf der eigenen Website, über Social Media-Angebote wie Facebook oder durch klassische Werbung. 2. Explore

In der zweiten Phase orientieren sich die Kunden weiter. Sie vergleichen Ratings und Produktkritiken, besuchen Shops und Webshops, vergleichen Angebote und treten mit dem Anbieter in Kontakt. Was gilt es hier zu tun? "Ihre Lösungen müssen es den Kunden einfach machen, das alles zu tun", rät Forrester. 3. Buy

Wer in dieser Kaufphase schlecht aufgestellt ist, droht Kunden zu verlieren - womöglich für immer. 81 Prozent der US-Kunden besuchen Websites nicht wieder, wenn man sie dort vergrätzt hat. Und mehr als 70 Prozent meiden fürderhin auch die physischen Läden der Unternehmen, die sie online enttäuscht haben. Technologie muss an dieser Stelle für einen reibungslosen Kaufvorgang sorgen. Laut Forrester sollten die Lösungen den Review-Prozess von Produktbesonderheiten unterstützen, übersichtlich sein, für die Kunden verständlich sein und Hilfestellungen bieten, falls Probleme auftreten. 4. Use

Irgendwann verfügen die Kunden über das Produkt und bilden sich ihre Meinung darüber. An dieser Stelle gilt es, Customer Usage-Daten einzufangen, aus den sozialen Netzwerken oder über eingebettete digitale Funktionalitäten. Auf Grundlage dieser Daten gilt es an der Optimierung und Innovation der eigenen Angebote zu feilen. 5. Ask

Auch nach dem Kauf suchen die Kunden nach Hilfe und Unterstützung und wollen ihre Fragen adressieren können. Lösungen müssen dafür sorgen, dass das über alle Kanäle hinweg leicht und wirksam funktioniert. 6. Engage

Kunden wollen langfristig gebunden werden Auf der technologischen Ebene lässt sich das unter anderem durch Programme wie Voice of the Customer (VOC) oder Customer Experiment Measurement befördern.

Weitere Informationen finden die Leser dazu, wie verlorene Kunden sich erfolgreich zurückholen lassen und wie erfolgreiches Referenz- und Empfehlungsmarketing funktioniert. Auch die rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit Leadmanagement und Marketing-Automation werden nicht vergessen.