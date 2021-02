Der saarländische Value-Added Distributor Herweck AG stellt seinen Fachhändlern eine Jabra PanaCast Konferenzkamera zum ausgiebigen Testen zur Verfügung. Beim ITK-Spezialisten kann das Demo-Set beantragt werden. Damit unterstützt Herweck Reseller und ihre Kunden wie Bildungseinrichtungen oder Trainer bei der Realisierung interaktiver Szenarien.

Die umfassenden Einsatzmöglichkeiten der PanaCast zeigt die aktuelle Testreferenz von Jutta Henzmann, die als Dozentin, Trainerin und Moderatorin klassische Schulungen und Einzeltraining veranstaltet sowie Arbeits- und Schülergruppen anleitet.

Referenz eines Kundentests

Die Konferenzkamera Jabra PanaCast ließ sich via Plug-and-Play ganz einfach in Betrieb nehmen und funktionierte einwandfrei mit den gängigen Konferenzlösungen, berichtet Jutta Henzmann. Darüber hinaus konnte sie sich frei im Raum zu bewegen und so auch analoge Medien wie Flipcharts und Whiteboards in die Veranstaltung einbeziehen.

Bei der Jabra PanaCast überzeugte vor allem die intuitive Bedienbarkeit, die Bildqualität und das 180-Grad-Panorama-Sichtfeld, durch das Konferenzen und Schulungen mit nur einem Kamerasystem komplett erfasst werden können. Für eine natürliche Darstellung sind drei 13-Megapixel-Kameras und die patentierte Echtzeit-Stitching-Technologie verantwortlich.

„In Zeiten von Homeoffice und hybriden Veranstaltungen ist die Jabra PanaCast das ideale Gerät, um dem Teilnehmer am Computer das Gefühl zu geben, unmittelbar bei einer Veranstaltung dabei zu sein“, betont die Testerin Jutta Henzmann.

Die Beantragung sei für Fachhändler und Kunden des Distributors unkompliziert und kostenfrei, verspricht Herweck. Die Leihdauer beträgt bis zu 30 Tage, dabei ist auch "Try and Buy" möglich.