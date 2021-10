Für den Bereich Managed Security Services prognostizierte IDC in seinem "Worldwide Security Spending Guide 2020" Wachstumsraten von rund 14 Prozent pro Jahr. Damit ist der Bereich auch einer der stärksten innerhalb des sich ohnehin positiv entwickelnden Marktsegments IT-Sicherheit. IT-Dienstleister und Systemhäuser sollten sich aber nicht nur aufgrund des prognostizierten Umsatzwachstums mit dem Bereich beschäftigen: Selbst wenn sie aktuell von anderen Trendthemen der IT-Security profitieren, ist mittelfristig absehbar, dass Kunden ihre Einkaufsstrategien umstellen.

Das geschieht nicht von heute auf morgen - wenn es aber passiert, kann das durchaus eine Art Kippmoment sein. Erst dann mit dem Aufbau entsprechender Services anzufangen, ist zu spät. Denn wie zahlreiche Erfahrungsberichte von IT-Dienstleistern zeigen, muss der Umbau zum Managed Service Provider respektive zum Managed Security Provider gut geplant und am besten schrittweise umgesetzt werden. Einfach den Schalter umzulegen, ist nicht möglich.

Voraussetzungen für die erfolgreiche Transformation zum MSP sind zum einen die richtigen Technologiepartner, zum anderen aber auch die entsprechend qualifizierten Mitarbeiter sowie die passenden Prozesse, etwa zur Steuerung der Services, das Lizenzmanagement und die Abrechnung.

Warum Kunden Services wollen

Für Unternehmen ist es nicht nur eine Frage der Kosten und der Effizienz, wenn sie im Bereich Security nach Service-Angeboten Ausschau halten. Sie versuchen damit auch, dem Mangel an Fachkräften in dem Bereich zu begegnen. Das belegt unter anderem auch die von IDG Research Services im Auftrag von ChannelPartner und "Computerwoche" erstellte Studie "Die besten Systemhäuser 2020".

Demnach wählen Unternehmen ihre IT-Dienstleister in erster Linie aufgrund der Fach- und Branchenkompetenz aus (73 Prozent). Gute Zusammenarbeit bei einem anderen Projekt ist hilfreich (für 64 Prozent ein Entscheidungskriterium) und das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich wichtig (für 61 Prozent). Bei der Frage nach den geplanten Projekten in den kommenden zwölf Monaten stand IT-Sicherheit mit 38 Prozent wieder einmal ganz oben.

Es folgten (mit 61 Prozent) Netzwerklösungen, worunter Netzwerküberwachung, Netzwerksicherheit und Netzwerk-Monitoring zusammengefasst sind. Spannend: Der IDG-Studie "Cloud Security 2021" zufolge wenden sich 30 Prozent aller befragten Unternehmen beim Thema Cloud-Sicherheit an Managed Security Service Provider (MSSP). Sie sind damit nach den Cloud-Providern selbst - die diese Verantwortung oft abgeben - und externen SOCs die wichtigste Anlaufstelle.

Daraus lässt sich ableiten, dass Firmen in Bezug auf Managed Security Services vor allem zwei Bedürfnisse haben: Zum einen erhoffen sie sich schnelle Lösungen für einen konkreten (womöglich neu entstandenen) Bedarf. Zum anderen fühlen sie sich von der Komplexität und den Anforderungen überfordert und suchen verlässliche Partner, die ihnen diese Last zu fairen Konditionen abnehmen. Grund ist für beides oft der Mangel an geeigneten Fachkräften.

Der Einstieg in Managed Security Services

Mit dem Fachkräftemangel haben leider auch IT-Dienstleister zu kämpfen. Sie können ihn teilweise dadurch etwas besser ausgleichen, weil die bei ihnen beschäftigten, hochqualifizierten Experten besser ausgelastet sind, als wenn sie sich nur um die Belange einer Firma kümmern würden. Dennoch gilt auch für MSPs, dass sie ihr Personal so effizient wie möglich einsetzen müssen. Das bedeutet, sie von manuellen Routinetätigkeiten so weit wie möglich zu entlasten.

Das ist zum Beispiel beim Managed Service "Worry-Free XDR" von Trend Micro der Fall. Das Angebot fasst Detection und Response für E-Mails und Endpunkte in einer Konsole zusammen und korreliert darüber gesammelte Daten automatisch. Nach ebenfalls automatischer Ermittlung und Ursachenanalyse erhalten MSPs für ihre Mitarbeiter eine Schritt-für-Schritt-Empfehlung für die zu ergreifenden Maßnahmen. So lassen sich aufgetretene Probleme schnell und effizient beheben. Die Experten verlieren sich nicht in der Suche nach relevanten Alarmen oder Hinweisen in Log-Dateien, sondern können ihr Wissen direkt in die Umsetzung der erforderlichen Gegenmaßnahmen einbringen.

Noch einen Schritt darüber hinaus geht das Angebot "Worry-Free with Co-Managed XDR". Damit greifen MSPs auf Expertise und gesammelte Daten bei Trend Micro zurück. Das ermöglicht proaktiveres Agieren, zum Beispiel, weil durch kundenübergreifende und partnerübergreifende Analysen das Wissen über Bedrohungen - vor allem in derselben Branche - geteilt werden kann.

Damit profitieren alle Teilnehmer von den bei der Abwehr einer spezifischen Bedrohung gemachten Erfahrungen und können geeignete Schritte unternehmen, um sie schon im Vorfeld zu entschärfen. MSPs erweitern damit ihr Sicherheitsportfolio schnell und ohne zusätzliche Investitionen tätigen zu müssen. Dank des Pay-as-you-go-Modells zahlen sie nur die Leistungen, die sie genutzt haben und ihren Kunden weiterberechnen können.

Der operative Betrieb macht den Unterschied

Ein auf MSP-Bedürfnisse ausgelegtes Lizenz- und Abrechnungsmodell ist heute für jeden Anbieter Pflicht. Die Spreu trennt sich dann vom Weizen, wenn der Anbieter auch darüber nachgedacht und entsprechende Angebote vorbereitet hat, die dem MSP beim Betrieb einer solchen Umgebung helfen. Erforderlich sind also sowohl ein Produkt, das sich für Managed Security Services eignet, als auch ein begleitendes Programm, das Partnern hilft, dieses Produkt auch erfolgreich zu vertreiben und profitabel zu betreiben.

Die Antworten darauf fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Zwar steigern Standardisierung und Automatisierung die Effizienz der Services, aber darüber darf nicht vergessen werden, dass sowohl Dienstleister als auch Kunden sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Deshalb empfiehlt sich eine Plattform, die einerseits für Transparenz über die spezifischen IT-Security-Verhältnisse bei den einzelnen Kunden sorgt, andererseits aber Prozesse im Backend wie das Lizenz- und Abrechnungsmanagement zentralisiert.

Auf dieser Grundlage ist es für MSPs einfacher, für Kunden neue und zusätzliche Services zu erbringen sowie zu entscheiden, ob sie sie selbst erbringen können und wollen oder ob sie dazu auf Services der Hersteller zurückgreifen wollen. Ganz wichtig dabei ist allerdings, dass diese Angebote eng miteinander verzahnt sind. Dafür sorgt bei Trend Micro eine vernetzte Plattform.

Die auf E-Mail- und Endpunktsicherheit ausgerichteten Worry-Free-Services sind da nur der Anfang. "Cloud App Security" hilft Unternehmen, Cloud-Services wie Microsoft 365, Salesforce, Box und Dropbox effizient und sicher zu nutzen. Trend Micro Deep Security optimiert und vereinfacht das Sicherheitsmanagement bei der Hybrid-Cloud-Nutzung, und Trend Micro Cloud Edge erlaubt es MSPs, Unified-Threat-Management-as-a-Service anzubieten.

Weitere Möglichkeiten zur Portfolioerweiterung bietet das Angebot, mittels Machine Learning auch unbekannte Bedrohungen vor der Ausführung zu entdecken und zu stoppen oder mittels einer Kombination aus künstlicher Intelligenz (KI) und Expertenregeln BEC-Angriffe (Business E-Mail Compromise) abzufangen. Nicht zuletzt kann in besonders kritischen Umgebungen die kontinuierliche Überwachung durch Trend-Micro-Experten komplexe Bedrohungen bereits im Anfangsstadium identifizieren. MSPs erhalten dann individuell auf ihre Kunden abgestimmte Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen.

Partner von Trend Micro und an den Managed-Security-Angeboten von Trend Micro interessierte IT-Dienstleister erfahren ab 21. Oktober 2021 in der praxisorientierten Webinar-Reihe "Let´s Talk MSP mit Linda" mehr über den Einstieg und die Möglichkeiten mit Managed Services. Linda Haase, Enterprise Account Managerin MSP bei Trend Micro, diskutiert darin mit ihren jeweiligen Gästen unterschiedliche Schwerpunktthemen, Strategieansätze und Erfolgsfaktoren. Möglichkeiten für eine Anmeldung, das Zusammenstellen Ihrer individuellen Agenda und Zugriff auf die Aufzeichnungen finden Sie hier.

Trend Micro Worry-Free XDR bietet für kleine und mittelständische Unternehmen Detection and Response für E-Mails und Endpunkte in einer Konsole. Mehr dazu in dieser Webinar-Aufzeichnung mit Christian Klein, Senior Channel Sales Engineer bei Trend Micro.