Auf dem Systemlaufwerk liegen alle wichtigen Dateien, etwa das Betriebssystem und seine Nebenfunktionen, die Programme des Nutzers und sehr häufig auch alle wichtigen Fotos und Dokumente. Hier darf nichts verloren gehen.

Einfach kopieren funktioniert hier jedoch nicht. Eine komplette Neuinstallation wäre eine naheliegende Möglichkeit, ist jedoch ein enormer Aufwand und birgt das Risiko, dass Lizenzschlüssel von Programmen und wichtige Dokumentdateien zwischenzeitlich verloren gegangen sind.

Verbraucher, die ihre neue Samsung 970 EVO oder Samsung 970 PRO als neues Systemlaufwerk einsetzen möchten, können ihr bisheriges Laufwerk komfortabel mit Samsung Data Migration klonen. Damit ist eine 1:1-Kopie des bisherigen Laufwerkes gemeint. Dies geht schnell und vermeidet die Nachteile einer Neuinstallation.

Voraussetzung dafür ist, dass die neue SSD mindestens so viel Speicherplatz bietet, wie die bisherige Festplatte. Ansonsten müssten Nutzer zunächst aufräumen und so den Speicherplatzbedarf an die neue SSD anpassen.

Klonen statt Kopieren

Das "Klonen" ist erforderlich, um alle Systembestandteile sauber auf das neue Samsung-Laufwerk zu übertragen. Warum das wichtig ist? Weil nur auf diese Weise alle Systembestandteile, Programme und alle Bezüge zueinander fehlerfrei weiter funktionieren können.

Das neue SSD-Laufwerk kann dann sofort als Startlaufwerk mitsamt Betriebssystem und Programmen genutzt werden. So wie die alte Festplatte oder SSD - nur schneller. Eine manuelle Kopie aller Dateien auf einem Laufwerk kann dieses leider nicht leisten. Wenn der PC oder Laptop keinen freien M.2-Steckplatz hat, benötigen Sie eventuell einen USB-M.2-Adapter, um die alte und neue SSD gleichzeitig mit dem PC verbinden zu können.

Zusätzlich sollten Sie bereits vor der Migration Samsungs NVME-Treiber installieren. Der Migrationsassistent leitet Anwender automatisch durch den Klonvorgang. Die Verbindung zu den Festplatten darf währenddessen nicht getrennt werden.

Samsung stellt SSD-Käufern ein eigenes, komfortables Tool bereit, dass den Anwender bei dieser Migration unterstützt. Damit ist die neue Samsung-SSD nach nur wenigen Klicks einsatzbereit. Sie finden die aktuelle Version der "Samsung Data Migration Software" auf der Samsung-Webseite.

Lesetipp: