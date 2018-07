Personelle Verstärkung für die Themen Compliance und DSGVO sowie Security bei Microsoft Deutschland: Als Business-Lead für Compliance ist Denisa Köhler unter anderem für Produkte rund um Informationssicherheit und Compliance zuständig, Stratos Komotoglou verantwortet als Subsidiary Product Marketing Manager Security die Themen Threat Protection, Identity & Access Management sowie Device & App Management. Beide berichten an Alain Genevaux, Leiter der Microsoft 365 Business Group bei Microsoft Deutschland.

"Wir haben mit Denisa Köhler und Stratos Komotoglou zwei erstklassige Experten für die Bereiche Security & Compliance gewonnen, die unser Portfolio mit viel Erfahrung und Expertise vorantreiben und unsere Stärken in diesen Bereichen weiter ausbauen, um neue Marktchancen zu nutzen", kommentiert Alain Genevaux.

Neben dem Bereich "Information Protection" ist Köhler bei Microsoft Deutschland vor allem für Compliance-Produkte der Microsoft 365 E5-Lizenzstufe verantwortlich. Sie kam direkt nach ihrer Diplomarbeit 2009 zu Microsoft Deutschland und ist seither in unterschiedlichen Funktionen in den Bereichen Product Marketing, Sales, Cloud Transition sowie dem Relationship Management tätig.

"Ich helfe Unternehmen dabei, ihre persönliche Produktivität sowie die Arbeit mit den Microsoft 365 Produkten zu verbessern, damit sie ihre Geschäftsfelder ausbauen können", sagt Köhler über ihre neue Aufgabe. "Gleichzeitig sorge ich dafür, dass Daten optimal geschützt, Prozesse DSGVO-konform und alle Compliance-Kriterien erfüllt sind."

Stratos Komotoglou bringt ein umfangreiches Netzwerk und Mobility-Erfahrung in seine neue Position als Subsidiary Product Marketing Manager Security bei Microsoft mit. In dieser Rolle verantwortet Komotoglou fortan das Security-Portfolio sowie das Device & App Management mit Intune und Windows AutoPilot.

Der gelernte Veranstaltungskaufmann wechselte 2010 ins Marketing, wo er seitdem in verschiedenen Bereichen internationale Führungserfahrung sammeln konnte. Zuletzt war Komotoglou bei MobileIron für das EMEA-Marketing zuständig und hat dort das Channel-, Field- und Product Marketing sowie die Bereiche Demand Generation & PR in Europa verantwortet. Weitere Karrierestationen waren EBF und die Agentur BBDO in Düsseldorf.

"Für mich gehört das Enterprise Mobility Management (EMM) mittlerweile zum Modern Workplace und ist Teil der modernen Arbeitsplatz- und Cloud Revolution geworden", erläutert Stratos Komotoglou. "Aus diesem Grund bin ich fest davon überzeugt, dass wir bei Microsoft mit unserer Security Story und dem gesamtheitlichen Microsoft 365 Portfolio einen Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Marktbegleitern haben. Die größte Entwicklung derzeit ist die Digitalisierung und Modernisierung der Arbeitsplätze. Das Thema Modern Workplace ist in aller Munde, bietet Chancen, birgt aber auch Herausforderungen und Risiken. Wir haben bei Microsoft die richtigen Tools, um bei unseren Kunden Secure Productivity zu treiben."

Von Google zu Microsoft

Außerdem ist Michaela Kagerer als Leiterin des Industrie-Marketings zur deutschen Niederlassung des US-Softwareherstellers gewechselt. Sie war laut ihrem Profil bei Xing zuvor bei Google als Head of Field Marketing Google Cloud für die DACH-Region verantwortlich. Davor war Kagerer jeweils über fünf Jahre bei Amazon Web Services sowie IBM Deutschland in leitenden Marketing-Positionen angestellt.