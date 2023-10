Die it-sa 2023 war gerade einen halben Tag alt, da brach schon Hektik bei den Ausstellern aus: Wer sich eine guten Stand für 2024 sichern wollte, musste schnell sein. "Wie in besten CeBIT-Zeiten", erinnerten sich die Ältern. Die Messeleitung hat schon reagiert: 2024 ist eine weitere Halle (Halle 9) fest eingeplant.

Die Expansion der Fachmesse zeigt auch, dass das Thema IT-Sicherheit inzwischen nicht mer ein Nischenthema ist, sondern in der Breite angekommen und vielfach Chefsache ist. NIS 2 bringt da gerade noch einmal einen Schub, die anhaltend kritische Bedrohungslage trägt bei zugleich intensiveren Bemühungen, alles zu vernetzen - auch Industriealagen - das ihre dazu bei, dass die Verantwortlichen sich inzwischen intensiver damit beschäftigen.

Damit das strategisch erfolgen kann, bieten sich Tools für Risk Assessment, Asset-Erfassung und Schwachstellen-Scans an. Die zeigen auf, wo sich das vorhandene, immer zu knappe Security-Budget am sinnvollsten investieren lässt. Ziel ist es immer öfter, das Security-Niveau messbar zu machen und nachweisbare Fortschritte bei dessen Verbesserung zu erzielen. Außerdem kommen bisher als exotisch betrachtete Themen wie OT-Sicherheit oder Container-Sicherheit (Stichwort hier CNAPP) allmählich im Mainstream an.

Dass viele Technologien und Angebote, die einst dem Enterprise-Segment vorbehalten waren, auch durch die Bereitstellung durch Managed Service Provider (MSP beziehungsweise MSSP) nun auch für den Mittelstand und KMU verfügbar und erschwinglich sind, ist positiv. Allerdings müssen Firmen auch angesichts des Fachkräftemangels immer öfter auf MSPs zurückgreifen. Und weil auch für Dienstleister das Personal nicht auf den Bäumen wächst, stehen bei ihnen neben der Untersützung durch VADs Automatisierung und KI-Nutzung ganz oben auf der Agenda - auch diese beiden Aspekte waren daher wichtige Themen auf der Messe. Mehr Eindrücke von der it-sa 2023 gibt es in der folgenden Bildergalerie.