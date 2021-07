Die Flutkatastrophen in den Hochwassergebieten haben im Channel für große Betroffenheit gesorgt. Nun bieten die Unternehmen der ITK-Branche den Flutopfern ihre Hilfe an. "In so einer Situation kommt es darauf an, unbürokratisch zu helfen. Hardware, das Einrichten von Netzwerken oder Data Centern, Drohnen, Tracker, praktische Hilfe - sagt uns, was ihr jetzt am dringendsten braucht, wir kümmern uns darum, dass sie schnellstmöglich bei euch ankommt", appelliert Andreas Ruhland, Sprecher der Geschäftsführung bei Also Deutschland, an die Flutopfer.

Bei Eno haben Kollegen und Händlerbeirat schnell reagiert und die Aktion "Community Power" ins Leben gerufen. "Community Power" ist eine WhatsApp-Gruppe, die Opfer mit ihren Nöten einerseits mit allen nicht Betroffenen mit ihren Hilfsangeboten vernetzt. So können sich Händler, deren Ladenlokal Schaden genommen hat, die in ihrer Region gerne helfen möchten oder die nicht betroffen sind, aber eine Idee haben, wie sie unterstützen könnten, untereinander vernetzen.

WhatsApp-Gruppe zur Koordination der Hilfe

Alle Händler, die helfen möchten, egal ob unabhängig oder Eno-Partner, können sich auf der Seite www.eno.de/hochwasserhilfe unkompliziert anmelden. Anschließend wird die angegebene Telefonnummer in die WhatsApp-Gruppe für "Community Power" aufgenommen Die Community kann sich austauschen, Anfragen zu benötigten Shop-Utensilien stellen oder auch Sachen anbieten, die benötigt werden.

Zusätzlich zu der Aktion "Community Power" wurden am Wochenende geladene Powerbanks zu Verfügung gestellt, die über die Händler in den betroffenen Regionen verteilt wurden. Es besteht auch die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Handys zu erhalten, um die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Händler sollen dazu einfach Kontakt über den persönlichen Ansprechpartner aufnehmen. Zudem hat Eno eine Spendenaktion gestartet.

Auch bei Brother sind die Gedanken bei den Opfern. Um das unermessliche Leid der betroffenen Menschen zu lindern, wird das Unternehmen im Namen der gesamten Brother Gruppe und gemäß der Unternehmensphilosophie "At your side" einen sechstelligen Betrag spenden. Das Geld geht an das Aktionsbündnis für Katastrophenhilfe, einer Kooperation von Caritas International, Rotes Kreuz Deutschland, UNICEF, Diakonie Katastrophenhilfe.

"Wir sind betroffen und entsetzt über die Hochwasserkatastrophe", teilt auch G Data mit. Als Unternehmen aus Bochum, das sich immer wieder zum Standort Nordrhein-Westfalen bekannt hat und sich ihm stark verbunden fühlt, hat das IT-Security-Unternehmen einen fünfstelligen Betrag an die "Aktion Deutschland Hilft" gespendet. Außerdem will G Data von jedem im Juli über seinen Webshop verkauften Produkt zwei Euro abziehen und den so gesammelten Gesamtbetrag zusätzlich spenden.

Riba BusinessTalk, PR-Agentur mehrerer Firmen aus dem IT-Channel, sitzt in Urbar bei Koblenz - und damit gar nicht weit weg von den von den Überschwemmungen besonders betroffenen Regionen. Das Team um Ralf Riba hat daher noch vergangene Woche eine Spende an das Landeskonto der Hochwasserhilfe Rheinland-Pfalz überwiesen. "Angesichts der schrecklichen Hochwasserkatastrophe ist schnelle Hilfe gefragt" mahnte das Unternehmen auf LinkedIn - und sandte auf einem Bildschirm die aufmunternden Worte "Haltet durch!" in den Kreis Ahrweiler.

Eine Übersicht über seriöse und offizielle Spendenmöglichkeiten der Bundesländer, Landkreise, Städte und und zahlreicher Hilforganisationen findet sich auf der Webseite des Rundfunksenders SWR.