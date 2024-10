In vielen Unternehmen kommt bereits generative künstliche Intelligenz zum Einsatz, und zahlreiche Anbieter haben damit begonnen, entsprechende Chatbots in ihre Anwendungen zu übernehmen.

Gleichzeitig stehen IT-Abteilungen vor neuen Herausforderungen. Während sich KI rasant weiterentwickelt, wissen viele Unternehmen noch nicht, wie sie die neuen Technologien einsetzen, selbst entwickeln und monetarisieren können.

Auch der IT-Channel stellt sich diese Frage. Wie kann ich meinen Kunden auf Basis von KI neue Produkte, Lösungen und Services anbieten?

Arrow Enterprise Computing Solutions hatte KI als Value-added Service Distributor bereits sehr früh auf dem Schirm, im Bewusstsein, dass sich rund um KI ein neues Ökosystem entwickeln wird.

Mathias von Bescherer, Geschäftsführer von Arrow Enterprise Computing Solutions Deutschland, betont: "KI is kein unmittelbar kommerziell nutzbares Produkt. Stattdessen entstehen neue Ökosysteme, um die technischen Anforderungen von KI-Lösungen zu erfüllen. Dies umfasst Bereiche wie Storage, Netzwerke, Prozessoren und Security, die allesamt zu unserem Kernportfolio gehören."

Den gemeinsamen Erfolg seiner Channel Partner und Endkunden im Blick hat Arrow sehr relevante Use Cases entwickelt, um die Möglichkeiten von KI aufzuzeigen.

Von Bescherer: "Wir befinden uns am Anfang einer extrem spannenden Reise und definieren täglich praktische Anwendungsbeispiele, wie KI Prozesse in Unternehmen beschleunigen und verbessern kann."

ArrowSphere Assistant - der erste KI-Assistent in der IT-Distribution

2012 hat Arrow mit ArrowSphere als erster Distributor einen relevanten Cloud-Marktplatz gestartet. Mit dem ArrowSphere Assistant stellte Arrow dieses Jahr den ersten KI-basierten Cloud-Business-Assistenten vor.

Dieser unterstützt Channel Partner dabei, neue Geschäftspotentiale zu entdecken, die Effizienz zu steigern und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen, während sie ihr Cloud Business verwalten.

AI-Security und Everything-as-a-Service auf KI-Basis

Im Channel ist Arrow im Bereich der IT-Security aufgrund der Vielzahl an Herstellern, mit denen der Distributor arbeitet, und jahrzehntelanger Erfahrung die erste Anlaufstelle. Arrow hat im Blick, dass IT-gestützte Sicherheit zukünftig ein Muss sein wird, nicht zuletzt da Unternehmen sich neuen ausgefeilten Bedrohungen auf KI-Basis ausgesetzt sehen werden. Wichtig hierbei: Während die Bedeutung der Absicherung von IT-Systemen mittlerweile allen klar sein dürfte, so gibt es im Bereich der OT-Security (Operational Security) noch viel Nachholbedarf und offene Flanken.

Die IT-Welt bewegt sich stark in die Richtung "Everything-as-a-Service" (Beispiele: Platform-, Software-, Infrastructure-, etc). Um die neuen Möglichkeiten von KI vollumfänglich nutzen zu können, sind Investitionen in eine moderne Cloud-Infrastruktur unerlässlich, da allein Datenvolumen und Komplexität stark ansteigen werden und schlicht mehr Kapazität vonnöten ist.

Jetzt mit Arrow einen Schritt nach vorne gehen in die Zukunft mit KI

Arrow betreibt in Schweden ein KI-Lab, von dem unsere Channel Partner in ganz Europa profitieren. Es entwickelt verschiedene Szenarien, um Channel Partnern neue vertriebliche Ansätze zu ermöglichen, etwa in der Schadensregulierung bei Versicherungen oder bei der Verarbeitung von Bewerbungsschreiben.

Arrow Enterprise Computing Solutions ist ein starker Partner für den Channel und stellt bei neuen Technologieschüben immer wieder unter Beweis, wie Channel Partner bei der Adaption neuer Technologien bestmöglich unterstützt werden können.

