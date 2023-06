2023 hat die Arrow University nach dreijähriger Corona-bedingter Pause wieder vor Ort stattgefunden. Der VAD hat sich für die Motorworld als Location entschieden, und das gefiel den meisten Teilnehmern. Sowohl Vertreter der Hersteller als auch der Reseller haben die Gelegenheit genutzt, ihre Traumautos in Augenschein zu nehmen. Und immerhin haben hier auch die Fußballspieler des FC Bayern ihre diesjährige deutsche Meisterschaft gefeiert.

Aber natürlich stand das Business im Vordergrund, und der neue Chef von Arrow ECS Deutschland, Mathias von Bescherer begrüßte die Besucher der "Arrow University" zum ersten Mal persönlich. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautete - passend zur Location - "Drive your business". In seiner Eröffnung ging von Bescherer auch auf die Fortschritte von "Arrow Sphere", dem Cloud-Marktplatz des VADs, ein. Außerdem betonte er die steigende Bedeutung der Weiterbildung für Reseller, und genau hierfür bot die diesjährige "Arrow University" genau den passenden Rahmen. Denn auch die Breakout-Sessions der teilenehmenden Hersteller waren durchweg gut besucht, die VARs sind also nach wie vor an neuen Technologie n und Vertriebsinitiativen der Hersteller interessiert.

Auf großes Interesse stieß auch die Keynote von Edith Wittmann, Senior Director Global Partner Solutions bei Microsoft. Sie stellte die Grundzüge und Weiterentwicklungen des Ende 2022 in Kraft getretenen neun Partnerprogramms vor, außerdem konkretisierte sie ihre Vorstellungen, wie Microsoft-Partner mit weniger Aufwand mehr erreichen können - "Achieve more with less" lautete die Überschrift ihrer Präsentation.

Mehr Eindrücke von der Arrow University erhalten Sie in der unteren Bilderstrecke:

Die nächste Arrow-Veranstaltung steht auch schon vor der Tür: Das ArrowForum 2023 findet am 20. Juli ebenfalls in München statt. Anmelden kann man sich da auch schon :-)

