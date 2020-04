Nach Wochen der Isolation im Homeoffice dreht der eine oder andere langsam am Rad. Welche Szenen sich in den Heimbüros so abspielen, das hat Brother zusammen mit der Jungregisseurin Hanna Seidel von der Filmakademie Baden-Württemberg und der Kojoten Filmproduktion in einem Spot verarbeitet.

Brother hatte bereits mit den Partnern einen Werbespot für Verbrauchsmaterialien gedreht. Nun wurde das Thema Homeoffice humorvoll umgesetzt. Mit über 30 Darstellern wurde der Spot über Skype gedreht. Ein direkter Kontakt musste so nicht stattfinden. Ob allerdings die dreijährige Brother-Garantie auch dann wirksam gilt, wenn man die Drucker wie im Spot gezeigt, als Fitnessgeräte verwendet, wird in dem Werbefilm nicht beantwortet. CP-Nachtisch: weitere lustige Videos