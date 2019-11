hier lässt sich ein ZDF-Beitrag aufrufen, der den schlampigen Umgang mit Patientendaten untersucht.

Natürlich behandelt die Sendung auch die bekannt gewordenen Ransomware-Attacken auf diverse Kliniken, aber besondere Beachtung verdient der gut recherchierte Teilaspekt der bald nötig werdenden elektronischen Weitergabe der Patientendaten von den Arztpraxen an die Krankenkassen.

In der Sendung wird aufgezeigt, wie leicht Hacker an die sensiblen Daten herankommen können. Jens Ernst, Geschäftsführer der im E-Health-Bereich tätigen Happycomputer GmbH, berichtet aus seinen Erfahrungen bei der Inspektion der Telematikinfrastruktur. Die mit der Installation dieser Hard- und Software (Kartenlesegerät, Firewall, Datenübertragungsequipment) beauftragte gematik GmbH (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) soll eigentlich dafür Sorge tragen, dass alle Datenschutzvorgaben (DSGVO u.a.) erfüllt werden.

Doch laut Ernst werden an den Kartenterminals oft ganz einfach zu erratenden Passwörter verwendet, häufig ist die Firewall nicht korrekt konfiguriert (offene Ports etc.) und viele Ärzte befürchten, dass bei der Übermittlung der Patientendaten an die Krankenkassen sich Unbefugte Zugriff auf die sensiblen Informationen verschaffen könnten.

Die TV-Sendung in hier in der ZDF-Mediathek zu finden.