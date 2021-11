Der derzeitige Markt ist nach wie vor von Lieferengpässen geprägt. Zwar ist die Nachfrage nach Notebooks nicht mehr so stark wie noch vor einem halben Jahr, aber der anhaltende Chip-Mangel trübt die gesamtwirtschaftliche Lage doch ein wenig. Denn es können nicht so viele Endgeräte und Komponente gefertigt werden, wie benötigt. Der Bestand an Notebooks, Desktop-PCs, Monitoren und Druckern ist nahezu aufgebraucht, berichtet das Marktforschungsunternehmen Context.

Und das sind die Ergebnisse des ITscope Channel-Marktbarometers aus dem dritten Quartal 2021:

Grafikkarten

Umso besser, das MSI mit der GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X eine stark nachgefragte Grafikkarte auf den Markt brachte. Und gleich vier weitere Modelle von MSI finden sich unter den zehn meistnachgefragten Grafikkarten im Channel, so ITscope.

Notebooks

Während im zweiten Quartal 201 das Dell-Notebook "Latitude 3510" auf des größte Interesse seitens der Fachhändler stieß, hat im dritten Quartal 2021 das Lenovo ThinkPad E15 bei den Notebooks die Nase vorn. Von 20 auf die drei kletterte das HP-Lapton "ProBook 450 G8" - mit dem Intel Tiger Lake-Prozessor an Bord. Unter den Top-10 finden sich noch zwei Apple MacBooks und ein Microsoft Surface. Erst auf Platz 14 erscheint ein erstes Notebook von Fujitsu, das "Lifebook A3510".

Monitore

Bei den TFTs gibt es einen klaren Sieger. Das "P2419H"-Display von Dell liegt bereits acht aufeinanderfolgende Quartale ganz vorne. Dann findet man noch unter den Top-10 drei TFTs von HP, zwei von Samsung und einen Monitor von Lenovo. Es ist eine klare Angelegenheit: Im Monitor-Markt hat ganz eindeutig Dell die Channel-Krone auf.

CPUs

Im CPU-Markt kann sich AMD immer noch ein wenig vor Intel positionieren - mit den Plätzen 1,2,6,8 und 9. Der "AMD Ryzen 7 5800X"-Prozessor gilt derzeit als der beste Achtkerner auf dem Markt.

PC-Komplettsysteme

Unter den Top-15 PC-Komplettsystemen findet man nur drei Marken: Lenovo, Dell und HP. Die Nummer 1 der letzten sechs Quartale, das "Lenovo ThinkCentre M720q 10T7" hat eindeutig an Reiz verloren und ist auf Platz 23 heruntergepurzelt. Doch ein Nachfolger aus dem Hause Lenovo ist schon da. Das "ThinkCentre M70q 11DT" ist die neue Nummer 1!

Und das sind die ITscope-Ergebnisse der Vorquartale:

QII/2021

QI/2021

QIV/2020

QIII/2020

Corona-Auswertung