Das neueste Mitglied der Huawei Monitor-Familie will sich mit seinen 23,8 Zoll Bilddiagonale in einer preisumkämpften Klasse durchsetzen. Um sich von den Mitbewerbern abzuheben, hat man ihm TÜV-Zertifizierungen für Low-Blue-Light- und Flicker-Free mitgegeben. Neben einem praktischen, schlanken Design, hat das Display noch ein paar technische Extras an Bord, die in der Preisklasse nicht zum Standard gehören.

Eindrucksvolle Bildwerte

Das Full-HD-Display des Huawei MateView SE unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 75 Hz und arbeitet mit der AMD-FreeSync-Technologie für eine flüssige Wiedergabe. Zur gerätebezogenen Kalibrierung mit Delta E<2 kommt eine vollständige Abdeckung des sRGB-Spektrums mit über einer Milliarde Farben und eine 90-prozentige des P3-Farbraums. Mit der Screen-to-Body-Ratio von 92 Prozent sieht der Monitor nicht nur gut aus sondern eignet sich durch das Farbmanagement auch für grafisch Kreative.

Huawei hat zudem erstmals in seinen MateView SE einen speziellen e-Book-Modus integriert. Dieser dämpft die Farbtemperatur, sodass ein papierähnlicher Leseeffekt entsteht. Dadurch werden mögliche Auswirkungen langer Bildschirmnutzung auf die Augen verringert und ein angenehmeres Leseerlebnis ermöglicht.

Ergonomisch und bedienfreundlich

Die Halterung unterstützt die Pivot-Ansicht und ist in Neigung sowie Höhe verstellbar. Besonders beim Lesen von längeren Texten oder schreiben von Codes verbessert die vertikale Ausrichtung die Arbeitseffizienz. Die VESA-Vorrichtung lässt mit kompatiblen Tisch- oder Wandhalterungen auch einen Dualbetrieb zu.

Statt der üblichen Tastenfummelei gibt es beim Huawei MateView SE einen Fünf-Wege-Joystick der durch das integrierte OSD-Menü zu den diversen Einstellungen führt. Die Bildschirmsteuerung soll User erheblich leichter zu den einzelnen Punkten navigieren können, um beispielsweise eine der fünf voreingestellten Modi anzusteuern. Neben P3- oder sRGB-Farbe gibt es noch eine HDR-Simulation, Gaming- und den E-Book-Mode sowie eine frei konfigurierbare Benutzereinstellung.

Der MateView SE kann per DisplayPort oder HDMI-Anschlüssen an PC, Notebooks oder Spielkonsolen angeschlossen werden. Damit eigne er sich perfekt für sämtliche Büro- und Freizeitanforderungen wirbt Huawei für seine Neuheit. Lautsprecher oder zumindest einen Audio/Kopfhörer-Ausgang sucht man allerdings vergeblich.

Preis und Verfügbarkeit

Der Huawei MateView SE ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 189 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Handel und im Huawei Store verfügbar. Neben der Pivot-Version ist der Huawei MateView SE auch in einer einfachen Ausführung für 169 Euro erhältlich. Mehr Details und visuelle Eindrücke finden sich unter diesem Link.