Welcher langjährige Vertriebler erinnert sich noch an das Arbeiten mit den ersten Siebel CRM Systemen? Mir persönlich kommen dabei sofort die Anwenderschulungen der ersten Software Releases, bei denen man mindestens Anfängerkenntnisse in der Bedienung von Datenbanken benötigte, um eine Suchanfrage zu starten, in den Sinn.

Unterstützend zu meinen Erinnerungen wiederholte sich immer wieder, innerhalb einer von mir fachlich geleiteten Vertriebs-Arbeitsgemeinschaft, bei denen wir Anbieter und Anwender aus der Benutzer -und Managementebene zur Diskussion geladen hatten, folgende Kernaussage: "Die gängigsten CRM-Lösungen unterscheiden sich derzeit nur marginal voneinander."

Jetzt werden sicher einige Hersteller aufschreien und für die Vorteile und Einzigartigkeit ihrer Produkte argumentieren. Aber trotz allem: "Die Akzeptanz der Mitarbeiter ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg". Diese Aussage wurde auch von Unternehmen artikuliert, die aus der Historie heraus mit zwei verschiedenen CRM Systemen arbeiten. Tut mir wirklich leid liebe CRM-Anbieter, aber der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken.

Was nützen uns die besten und gepflegtesten Customer-Relationship-Management-Systeme, wenn unsere Kunden nicht den persönlichen Nutzen der angebotenen Produkte, Lösungen oder Dienstleistungen erkennen? Wer aber, wenn nicht der Verkäufer, war in diesem Bezug bisher der Hauptbotschafter unserer Unternehmen?

Gute Vertriebsmitarbeiter sparen durch eine klare Bedarfsanalyse und dem nachfolgenden Erkennen des persönlichen Kundennutzens, dem Kunden Zeit und Nerven. Das erwarten Kunden und belohnen dieses in der Regel mit Aufträgen.

Genau mit dieser Hauptkompetenz guter Verkäufer befasst sich aber nun die Weiterentwicklung der Vertriebsdigitalisierung. Es handelt sich hierbei um die Automatisierung und Nachbildung komplexer direkter Kommunikationsprozesse.

Die 6 Phasen des Customer Lifecycle im Überblick

Forrester Research bezeichnet die sechs Phasen des Customer Lifecycle so: Discover, Explore, Buy, Use, Ask und Engage. Für jede dieser Phasen werden Technologien benannt, die die angestrebten Ziele des Unternehmens unterstützen. 1. Discover

Die Kunden müssen erst einmal auf Marken, Produkte und Services aufmerksam werden und sich informieren können. Auf der Technologie-Ebene heißt das, dass Informationen fließen müssen: auf der eigenen Website, über Social Media-Angebote wie Facebook oder durch klassische Werbung. 2. Explore

In der zweiten Phase orientieren sich die Kunden weiter. Sie vergleichen Ratings und Produktkritiken, besuchen Shops und Webshops, vergleichen Angebote und treten mit dem Anbieter in Kontakt. Was gilt es hier zu tun? "Ihre Lösungen müssen es den Kunden einfach machen, das alles zu tun", rät Forrester. 3. Buy

Wer in dieser Kaufphase schlecht aufgestellt ist, droht Kunden zu verlieren - womöglich für immer. 81 Prozent der US-Kunden besuchen Websites nicht wieder, wenn man sie dort vergrätzt hat. Und mehr als 70 Prozent meiden fürderhin auch die physischen Läden der Unternehmen, die sie online enttäuscht haben. Technologie muss an dieser Stelle für einen reibungslosen Kaufvorgang sorgen. Laut Forrester sollten die Lösungen den Review-Prozess von Produktbesonderheiten unterstützen, übersichtlich sein, für die Kunden verständlich sein und Hilfestellungen bieten, falls Probleme auftreten. 4. Use

Irgendwann verfügen die Kunden über das Produkt und bilden sich ihre Meinung darüber. An dieser Stelle gilt es, Customer Usage-Daten einzufangen, aus den sozialen Netzwerken oder über eingebettete digitale Funktionalitäten. Auf Grundlage dieser Daten gilt es an der Optimierung und Innovation der eigenen Angebote zu feilen. 5. Ask

Auch nach dem Kauf suchen die Kunden nach Hilfe und Unterstützung und wollen ihre Fragen adressieren können. Lösungen müssen dafür sorgen, dass das über alle Kanäle hinweg leicht und wirksam funktioniert. 6. Engage

Kunden wollen langfristig gebunden werden Auf der technologischen Ebene lässt sich das unter anderem durch Programme wie Voice of the Customer (VOC) oder Customer Experiment Measurement befördern.

Zum besseren Verständnis, nachfolgend zwei exemplarische Beispiele digital gesteuerter Vertriebsprozesse:

1. Die Phasen des Lead-Nurturing-Prozesses

a) Von der Anfrage zum qualifizierten Interessenten

b) Vom qualifizierten Interessenten zur Kaufbereitschaft

c) Vom kaufbereiten Interessenten zur Verkaufschance

d) Von der Verkaufschance zum Abschluss

Der Lead Nurturing Prozess ist, grob skizziert, eine Alternative zum klassischen Newsletter-Marketing und hilft gleichzeitig ein Profil des Kunden/Interessenten aufzubauen. Dieser Prozess sollte möglichst vollautomatisch durchgeführt werden und kann auch die Customer Journey flankieren.

2. Die Customer Journey,

Die fünf Phasen der Customer Journey

- Awareness (Wahrnehmung) Der Interessent erfasst seinen persönlichen Bedarf.

Nimmt die angebotenen Produkte, Dienstleistung wahr - hat daran Interesse

- Consideration (Prüfung) Überlegung die Offerte anzunehmen

- Conversion (Bekehrung) Kauf und Nutzung

- Retention (Bewahrung) Zufriedenheit, Begeisterung und Anschlusskäufe

- Advocacy (Verfechtung) Empfehlung an das gesamte soziale Umfeld

Die Customer Journey ist immer kunden- und nicht produktbezogen. Wer die Customer Journey des Kunden kennt, kann besser eine starke, auf den Kunden zugeschnittene Kundenbindung und damit Kundenzufriedenheit herstellen.

Für jeden gestanden Vertriebsmitarbeiter ist diese Vorgehensweise eigentlich nichts Neues. Trotzdem muss bedacht werden, dass der digitale Wandel es den Kunden ermöglicht sich gut zu informieren. Sie haben damit ein ganz anderes Machtpotenzial gegenüber den Anbietern erhalten.

Diese zwei Vorgehensweisen innerhalb der Vertriebsdigitalisierung sind natürlich nur ausschnitthaft zu sehen. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen alle Möglichkeiten der Digitalisierung im Vertrieb hier aufzuführen. Die Versicherungsbranche machte es bereits vor: vermeindlich einfache Produkte verkauft diese Branche bereits online. Und zukünftig werden wir diesen Trend auch im B2B Geschäft erleben.

Der Kampf um die Aufmerksamkeit des Kunden hat erst begonnen. Was am Kundenkontakt digitalisiert werden kann wird man auch versuchen zu digitalisieren. Aus diesem Grund sollten auch die IT-Abteilungen darauf konzentriert sein, um den Anschluss nicht zu verlieren. Schon heute berichten Unternehmen, die sich in der Digitalisierungsphase befinden, dass nicht die IT Abteilung der Treiber innerhalb der Digitalisierungsprozesse war.

Um den Vertriebsmitarbeitern die Angst vor der Veränderung zu nehmen, sollten Prozesse neu gedacht, anstatt nur neu digitalisiert werden.

"Fortschritt besteht nicht in der Verbesserung dessen, was war, sondern in der Ausrichtung auf das, was sein wird." -Khalil Gibran-

Diese neu designten Prozesse werden von Flexibilität und Kulturwandel, also von einem nachhaltigen Veränderungsprozess flankiert. Das bezieht sich zukünftig besonders auf Vertriebsabteilungen die innerhalb der "Mission CRM" bereits die Führungsfunktion an Marketing und anderen, den Vertriebsschnittstellen angrenzenden Bereichen, abgegeben haben. Diese Vertriebe müssen speziell darauf achten, weiterhin beim Verkauf von vermeidlichen Standardprodukten aus der "Pool Position" heraus die Zukunft mit zu gestalten.

Aber auch das gesamte Management sollte innerhalb der Veränderungsphasen darauf achten, dass

die Abgrenzung einzelner Mitarbeiter zu anderen Aufgabengebieten (z.B. Vertrieb / Marketing) klar vorgegeben ist

zukünftige eigene Aufgaben und Rollenverhalten deutlich geklärt sind

auf die neue Arbeitsweise zugeschnittene Hierarchien vorhanden sind

eindeutige Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Weisungsbefugnisse definiert sind

Transparenz im gesamten Veetriebsprozess gewährleistet ist

ein Quality Management, übergreifend für Vertrieb und Marketing vorhanden ist

eine regelmäßige Überprüfung des Strukturwandelprozesses implementiert wird

den digitalen Verkaufsprozess alle Mitarbeiter mittragen

wirklich alle relevanten Mitarbeiter in die Prozessoptimierung eingebunden und

auch die sozialen Kompetenzen gefördert werden.

Der Vertrieb der Zukunft wird nicht mehr so stark auf eine Abgrenzung zwischen Vertrieb und Marketing setzen. Die Übergänge werden fließender sein. Es wird aber besonders im lösungsgetriebenen Vertrieb weiterhin viel direkten Kontakt zwischen Kunden und Verkäufer geben - nur eben anders.

Die Schnittstellen der vertriebsnahen Abteilungen werden verschmelzen. Dadurch werden auch ganz neue Skills in der Vertriebsführung verlangt werden. In den letzten 150 Jahren hat der Verkauf bereits einen Wandel vom "Musterreiter" zu Persönlichkeiten wie Steve Jobs durchlaufen. Jobs Grenzen zwischen seiner Persönlichkeit als Verkäufer und als Marketier waren seinerseits ja auch schon sehr unscharf. Aber besonders dieser blitzschnelle Paradigmenwechsel machte ihn als "Verführer" der Kunden sehr erfolgreich. Deshalb sollten wir aus meinem Blickwinkel heraus mit viel Zuversicht in die Zukunft des Verkaufens schauen.