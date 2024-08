Herr Nintemann, Wie viele Aussteller erwarten Sie im diesjährigen Reseller Park?

Jan Nintemann: Ich bin ehrlich gesagt unglaublich stolz, dass wir nach dem sehr erfolgreichen Reseller Park auf der IFA 2023 die Flächengröße und die Ausstellerzahl in diesem Jahr verdoppeln konnten: von der halben Halle 25 auf die gesamte Halle und von 110 auf 220 Aussteller. An allen fünf Messetagen erwarten wir etwa 12.500 Besucher. Damit hat der Reseller Park der IFA die Größe des ehemaligen Planet Reseller der Cebit erreicht. Die starke Expansion ist im Wesentlichen auf zwei Wachstumsbereiche im Reseller Park zurückzuführen; nämlich einerseits dem vermerkten Interesse von IT- und Telecom-Distributoren, und andererseits dem stark wachsenden Refurbishing-Bereich. Der Refurbishing-Sektor ist sicherlich der am stärksten wachsende Nachhaltigkeitsmarkt in der Consumer Electronics. Mit eBay und zahlreichen Distributoren und Tradern, ein interessanter Ort für den Fachhandel, um das Geschäft in diesem Sektor auszubauen. Mit Ausstellern wie Kosatec, Ecom, Trust, UFP Deutschland, Go Europe oder etwa Klick Entertainment, haben wir Zugpferde im Reseller Park, die eine Menge Fachbesucher generieren.

Wie viele Aussteller sind für den deutschen Markt relevant?

Nintemann: Der Reseller Park hat traditionell einen hohen internationalen Ausstelleranteil von etwa 60 Prozent. Diese sind natürlich auch für die deutschen Absatzkanäle, aber auch für den europäischen Gesamtmarkt, relevant. Durch die internationale Ausstellerstruktur aus über 50 Ländern, ist der Reseller Park aber auch interessant für deutsche Anbieter zum Export in die ganze Welt. Durch die politische Weltlage, dem Lieferkettengesetz und den ESG/CSRD-EU Regularien deuten sich leichte Verschiebungen in den internationalen Herstellungs- und Vermarktungsstrukturen an. Zudem gibt es Klima- und Umweltherausforderungen. Die Produktionsstätten verlagern sich tendenziell wieder mehr nach Europa und der gesamte Distributionsmarkt wird zunehmend nicht nur europäisiert, sondern auch internationalisiert.

Was werden die Schwerpunktthemen sein?

Nintemann: Das Schwerpunktthema des Reseller Parks 2024 und auch in den Folgejahren werden die Themen Greentech und nachhaltige Lösungen in der Consumer Electronic und ITK-Welt sein. Der Klimawandel schreitet Jahr für Jahr voran und zwingt immer nachträglicher zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich beschäftigte mich seit vielen Jahren mit dem Thema Klima und Umwelt und bin dabei vom 6. bis 9. Mai 2025 auf der Brüssel Expo die erste TransformIT Europe-Messe zu veranstalten. Neben dem Refurbishing-Sektor haben wir eine ganze Reihe der sogenannten Greentech-Hersteller, beispielsweise die Firma Biond, welche seit Jahren viele verschiedene Handykabel aus dem Rohstoff Weizen präsentiert. Des Weiteren hat sich meine Agentur Global Fairs der Nachhaltigkeit verpflichtet, indem der komplette Messebau der ganzen Halle zu 100 Prozent eingelagert und wiederverwendet wird, Komplette LED-Beleuchtung sowie überwiegend vegetarisches Catering sorgen zusätzlich für ein möglichst klima- und umweltschonendes Projekt.

Erwarten Sie besondere Zugkraft durch die Jubiläums-IFA und welche Highlights wird es geben?

Nintemann: Der Reseller Park feiert am Samstag, den 7. September ab 18:00 Uhr sein 25-jähriges Jubiläum mit einem hochattraktiven Bühnenprogramm. Es gibt ein fliegendes Streichquartett, Akrobatikgruppe, DJ Open-End, Cocktailbar und vieles mehr. Alle langjährigen Freunde, Teilnehmer und Besucher des Reseller Parks sind hierzu herzlich eingeladen. Die Idee des Reseller Parks entstand bereits 1997 auf der IFA in Berlin, als Firmen, wie HP und Packard Bell oder Logitech, den Zugang zum Consumer-Electronic-Markt suchten. Von Jahr zu Jahr wuchs der Themenpark, weil die fortschreitende Digitalisierung die Absatzkanäle veränderte; so wanderte die beispielsweise der Fotoapparat von der Photokina als Digitalkamera auf die IFA, um heute im Smartphone auf dem Mobile World Congress Barcelona präsentiert zu werden. Der Reseller Park erfüllte seine Funktion darin, die entstehenden Konvergenzen und Branchenüberlappungen kosteneffizient auf der B2B-Plattform Reseller Park zu konzentrieren. Dieser Prozess wurde fortgeführt im von mir initiierten "Planet Reseller" der Cebit, wo die Themenparks ebenfalls 20 Jahre lang erfolgreich organisiert wurde.

