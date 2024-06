Cyberangriffe werden immer raffinierter und herkömmliche Sicherheitslösungen reichen oft nicht mehr aus. Hier kommt das Customer Identity and Access Management (CIAM) ins Spiel. Die Nevis Security AG, ein führender Anbieter von passwortlosen Authentifizierungslösungen, zeigt fünf Gründe auf, warum CIAM für Unternehmen unerlässlich ist.

1. Schutz vor Cyberangriffen

Cyberkriminelle bieten zunehmend "Crime as a Service" an, was auch weniger versierten Kriminellen Zugang zu ausgeklügelten Angriffstechniken ermöglicht. CIAM-Lösungen von Nevis bieten umfassenden Schutz durch Multi-Faktor-Authentifizierung und risikobasierte Authentifizierung, die Phishing und Account Takeovers verhindern.

2. Datenschutz und Compliance

Unternehmen stehen unter ständigem Druck, regulatorische Anforderungen und Datenschutzgesetze einzuhalten. CIAM hilft, diese Anforderungen zu erfüllen, indem es Datenschutzrichtlinien durchsetzt, Einwilligungsoptionen verwaltet und Audit-Trail-Funktionen bereitstellt. So werden Kundendaten geschützt und die Compliance gestärkt.

3. Zukunftssichere Sicherheitsstrategien

Die Verwaltung von Kundenidentitäten erfordert robuste Sicherheitsmaßnahmen. CIAM-Lösungen von Nevis beinhalten Funktionen wie Single Sign-on, Datenverschlüsselung und Zugriffskontrollen, um sensible Informationen zu schützen und Cyberangriffe zu verhindern. CIAM wird so zum zentralen Bestandteil jeder Sicherheitsstrategie.

4. Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Betrugserkennung

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine immer größere Rolle im Identitätsmanagement. Nevis setzt KI zur Betrugserkennung und Verhinderung von Account Takeovers ein. KI-Algorithmen nutzen Kontextinformationen wie Geolocation und Device Fingerprint, um die Sicherheit zu erhöhen und Prozesse zu optimieren.

5. Kontrolle über Identitätsdaten

Self Sovereign Identity (SSI) gibt Verbrauchern die Kontrolle über ihre Identitätsdaten zurück. Mit SSI können Benutzer ihre Daten in digitalen Geldbörsen speichern und selektiv freigeben. Nevis nutzt diese Prinzipien, um Kunden mehr Kontrolle über ihre Profilinformationen und Autorisierungsrechte zu geben, was den Datenschutz weiter erhöht.

Stephan Schweizer, CEO der Nevis Security AG, betont:

"In einem immer wettbewerbsorientierteren Geschäftsumfeld ist Vertrauen die zentrale Grundlage in der Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mit einem leistungsstarken CIAM-System können Unternehmen dieses Vertrauen stärken, Cyberkriminalität abwehren und sensible Daten umfassend schützen."

Schützen Sie Ihre digitale Zukunft

Nevis Security bietet mit seinen CIAM-Lösungen eine Antwort auf die aktuellen Herausforderungen der Cybersicherheit. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz hilft Nevis Unternehmen, ihre Sicherheitsstrategien zu optimieren und das Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen.

Sind Sie bereit, mehr darüber zu erfahren, wie Nevis' CIAM-Lösungen die Sicherheit in Ihrem Unternehmen revolutionieren können? Kontaktieren Sie uns unter germany@nevis.net und erfahren Sie, wie Sie von unseren Technologien profitieren können.