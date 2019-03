Bei Gameforge arbeiten vor allem Softwareentwickler, Game Designer, Quality Assurance Specialists und Community Manager. Das in Karlsruhe ansässige Unternehmen ist mit über 15 Titeln und 450 Millionen registrierten Spielern ein Anbieter von Free-to-Play Massively-Multiplayer-Onlinegames und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Die Games werden in über 40 Sprachen in 100 Ländern angeboten.

Herausragende Initiativen

Leadership Academy

Um die Weiterentwicklung unserer Führungskräfte zu gewährleisten, gründeten wir die Leadership Academy. Hierbei handelt es sich um ein verpflichtendes Programm für alle Führungskräfte mit dem Ziel, ihre Führungskompetenzen zu stärken und die Vernetzung untereinander zu intensivieren.

Regionales Engagement

Wir fühlen uns als Teil der Region Karlsruhe und geben aktiv an diese zurück. Zum Beispiel bei unserem jährlichen Weihnachtsmarkt für unsere Mitarbeiter und ihre Familien, bei dem Geld für karitative Einrichtungen gesammelt wird. Oder mit unseren Spenden an den Gaming-Aid e. V. Außerdem sind wir regelmäßig als Sponsor bei regionalen Events wie den Schlosslichtspielen dabei.

Gesund und kostenlos essen

Wir bieten ein kostenloses Frühstück an mit Obst, Gemüse, Müsli und Brötchen. Auch Smoothiemaker und Saftpresse stehen bereit. Zudem gibt es Gratis-Mittagessen mit täglich frisch zubereiteten Gerichten für jeden Geschmack.

Das sagen die Mitarbeiter:

95 Prozent der Mitarbeiter sagen: "Neue Mitarbeiter fühlen sich willkommen."

"Unser Arbeitsplatz ist mehr als nur ein Arbeitsplatz. Es gibt keinen, mit dem ich nicht auch gerne meine Freizeit verbringe. Ob das die Grillabende, ein Feierabendbier oder eine Runde Tischtennis sind, man ist hier unter Freunden."

Kontakt für Bewerber

Anett Graf, Head of Human Resources, Tel. 0721-354808-244, jobs@gameforge.com

www.gameforge.com

Derzeit suchen wir besonders: Java- und PHP-Entwickler*. *Geschlecht egal, wir suchen Menschen mit Drive und Talent.