Derk Steffens ist seit 1. Oktober 2020 Geschäftsführer bei der Brainworks Computer Technologie GmbH. Der 53-Jährige hat über 25 Jahre Distributions- und Vertriebserfahrung. Er soll sich beim VAD schwerpunktmäßig um die Vertriebsstrategie kümmern und die Wachstumsziele des Distributors vorantreiben.

Der studierte Diplom-Ingenieur und Betriebswirt begann seine Karriere 1996 im Vertrieb von ComputerLinks, später Arrow ECS, wo er im Laufe der Jahre vom Vertriebsleiter zum Geschäftsführer und operativen Vorstandsmitglied aufstieg. Steffens war die letzten fünf Jahre Geschäftsführer bei Exclusive Networks Schweiz. Dort optimierte er die Geschäftsprozesse sowie die strategische Unternehmensführung bezüglich der Partner und verdreifachte den Umsatz des Netzwerk- und Security-Spezialisten.

Wachstum in der DACH-Region als Ziel

„Derk Steffens ist ein erfolgreicher Manager, der über einen reichen Erfahrungsschatz in der IT- und Channel-Branche und umfassendes Vertriebs-Know-how verfügt“, erklärt Johann Franzl, Geschäftsführer Brainworks. „Wir freuen uns, ihn ab sofort an Bord zu haben und sein Neuzugang wird für unsere Wachstumsaktivitäten in der DACH-Region eine Schlüsselrolle spielen.“

"Brainworks hat über 30 Jahre Markterfahrung und genießt einen ausgezeichneten Ruf für seine Mehrwertdistribution“, sagt Geschäftsführer Derk Steffens. „Gerade mit Blick auf die aktuelle Lage mit ihren veränderten Arbeitsbedingungen ergeben sich neue Potenziale mit der Anbindung und Absicherung von Homeoffice-Arbeitsplätzen und effizienten Collaboration Tools für Videokonferenzen sowie DSGVO-konformen Office 365-Alternativen."