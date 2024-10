Der neu gegründete Unternehmensverbund bietet Software und Services für Cybersecurity, IT Asset Management sowie für die Automatisierung von Geschäftsprozesse an - für gewerbliche Endkunden und für IT-Systemhäuser.

Wir haben bei den beiden Firmenchefs Michael Bölk und Martin Schaletzky sowie bei dem Mitgesellschafter Christoph Harvey nachgefragt, wie sie sich das vorstellen.

channelpartner.de: Was war letztlich das entscheidende Motiv zur Zusammenlegung der Mosaic IT GmbH mit der Deskcenter AG?

Schaletzky: Der Zusammenschluss der Unternehmen birgt extrem viele Synergien - im Aufbau eines führenden IT Service Providers für Cybersecurity sowie für Cloud-Migration und -Management. Das Produkt Deskcenter spielt hierbei eine zentrale Rolle. Das marktführende IT Asset Management, insbesondere dessen Software-Recognition-Datenbank, ist für Mosaic IT Group als Managed Security Service Provider ein zentraler Punkt und Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb.

Bölk: Als Unternehmensgruppe - mit unseren zwei Gesellschaften - können wir außerdem die Trennung zwischen Service-Angeboten und -Lösungen für den Channel und für Endkunden viel besser definieren und darstellen.

channelpartner.de: Welche Rolle soll die neue gegründete Mosaic IT Group am deutschen Markt spielen? Wird das ein reiner Managed Service Provider (MSP) und ein "klassisches Systemhaus" sein oder wird die Mosaic IT Group auch als ISV (Independent Software Vendor, unabhängiges Softwarehaus) am deutschen Markt auftreten?

Bölk: Die Mosaic IT Group wird als Managed Security und Cloud Service Provider im DACH-Markt auftreten. Die Produkte der Deskcenter AG werden auf der einen Seite Teil der Security- und Cloud-Lösungen der Mosaic IT Group, mit dem großen Zusatz, dass die Produkte von Deskcenter jetzt auch als gemanagte SaaS-Lösung aus der Ionos Cloud zur Verfügung stehen.

Schaletzky: Die Deskcenter Management Suite als Softwareprodukt wird also für existierende und zukünftige Kunden weiterentwickelt und auch als ISV-Produkt weiter vertrieben. Hierbei liegt ein Fokus im funktionalen Ausbau auf Security-Features sowie auf der Anbindung an Security-Lösungen der Softwarepartner von Mosaic IT. Dies erweitert die Nutzungsmöglichkeiten der Deskcenter Management Suite für Bestandskunden sowie zukünftige Kunden.

channelpartner.de: Wird die neugegründete Mosaic IT Group nur auf Ionos-Cloud basierende Services anbieten oder auch die 3 großen Hyperscaler (AWS, Google Cloud und Microsoft Azure) berücksichtigen?

Bölk: Fest steht, dass wir unsere Services auch auf Microsoft Azure anbieten. Weitere Hyperscaler sind zukünftig nicht ausgeschlossen, wobei wir uns hierbei nach ausreichend Kundenbedarf richten werden.

channelpartner.de: Welchen Stellenwert wird Cybersecurity in dem Lösungs- und Service-Portfolio der neu gegründeten Mosaic IT Group einnehmen?

Bölk: Cybersecurity hat bei der Mosaic IT Group einen zentralen Stellenwert. Sowohl die Produkte als auch die Managed Services und damit die Expertise unseres Teams sind auf das Thema Cybersecurity ausgelegt. Im Speziellen auch im Hinblick auf die heutigen Cybersecurity-Herausforderungen als auch die Kritis- und NIS2-Anforderungen im Markt, macht uns dies zu einem der führenden Ansprechpartner für IT-Security.

Schaletzky: Angelehnt an unsere Cybersecurity-Lösungen und -Services bieten wir auch Cloud-Migration und -Management sowie gesicherte Automatisierung von Geschäftsprozessen.

channelpartner.de: Welche neuen IT-Bereiche/Geschäftsmodelle möchte die neu gegründete Mosaic IT Group künftig angehen?

Schaletzky: Die Deskcenter AG wird zukünftig exklusiv den Channel bedienen. Hier werden wir zum einen die Security-Produkte und -Lösungen über den Channel vertreiben sowie auch unsere Managed Security Services für den Channel nutzbar machen. Zusätzlich bieten wir Trainings für unsere Partner und deren Endkunden an. Auch das Thema Business Process Automation und API-Management auf einer Cloud-Plattform ist Bestandteil des Angebots an den Channel.

Bölk: Die Mosaic IT GmbH ist IT Service Provider für Cybersecurity, Cloud-Migration und -Management sowie Geschäftsprozessautomatisierung und API-Management für Endkunden. Die Serviceangebote reichen von reinem Infrastructure-as-a-Service über Platform-as-a-Service zu Software-as-a-Service und komplettem Managed Service. Abgerundet wird dies über ein umfangreiches Angebot an Benutzerschulungen für Produkte aus dem Portfolio der Lösungspartner der Mosaic IT Group.



Man könnte sagen, dass die Deskcenter als Teil der Mosaic IT Group ein am Markt komplett neues Bindeglied für Managed Services ist, indem wir Softwarelösungen von verschiedensten Herstellern als Managed Service für die Distribution zur Verfügung stellen. Und dies Distributions- und Hersteller-unabhängig.



Unberührt der neuen IT-Bereiche und Geschäftsmodelle entwickelt die Mosaic IT Group die Deskcenter Management Suite für die Kunden- und Channel-Bedürfnisse auch konsequent weiter.

channelpartner.de: Welche zusätzlichen Services möchte die Mosaic IT Group künftig auch noch anbieten?

Schaletzky: Wir bieten Managed Security und Cloud Services an. Diese werden wir kontinuierlich um interessante und bereichernde Lösungen sowie Hersteller erweitern.

channelpartner.de: Welche Rolle spielen neue Technogien wie KI ("Künstliche Intelligenz") in der künftigen Strategie der neu gegründeten Mosaic IT Group?

Bölk: KI ist zentraler Bestandteil in der Weiterentwicklung unserer Service-Angebote sowie bei der Produktentwicklung der Deskcenter Management Suite. Dies betrifft sowohl die Software-Entwicklung als auch die Nutzung von Services sowie von Prozessen innerhalb von Funktionen der Software von Deskcenter. Hierbei liegt ein hoher Stellenwert auf der Automatisierung von Prozessen. Diese ermöglicht, die IT-Qualität zu optimieren und unseren Kunden extrem skalierbare und flexible Services zu bieten.

channelpartner.de: Welchen Anteil an der neu gegründeten Mosaic IT Group hält die Mosaic IT GmbH? Und wieviel von der Mosaic IT Group gehört der Deskcenter AG?

Harvey: Die Deskcenter AG hat eine einfache Mehrheit an der Mosaic IT GmbH erworben. Im gleichen Zuge hat sich das Management der Mosaic IT GmbH, namentlich Michael Bölk und Christoph Harvey, an der Deskcenter AG beteiligt. Hierbei ist die Mosaic IT Group keine eigenständige rechtliche Einheit, wie es zum Beispiel eine Holding wäre.

channelpartner.de: Der Vorstand der Deskcenter AG wurde erweitert. Führt dieses zweiköpfige Gremium (Michael Bölk und Martin Schaletzky) nun auch die Geschicke der neu gegründeten Mosaic IT Group? Und bleibt dann Christoph Harvey Geschäftsführer der Mosaic IT GmbH? Oder "nur" noch Gesellschafter der Mosaic IT Group?

Schaletzky: Über die Mehrheitsbeteiligung der Deskcenter AG an der Mosaic IT GmbH setzt der AG-Vorstand die Strategie der Mosaic IT Group und bestimmt deren Umsetzung, angefangen mit der dedizierten Trennung von Channel-Geschäft in der AG und Endkunden-Geschäft in der GmbH.



Christoph Harvey bleibt als Geschäftsführer der GmbH tätig und unterstützt die Mosaic IT Group hauptsächlich im Marketing. Christoph Harvey ist Anteilseigner der Mosaic IT GmbH und der Deskcenter AG.

channelpartnerde: Wie lange wird es die Einzelgesellschaften Mosaic IT GmbH und Deskcenter AG noch geben?

Schaletzky: Die Strategie der zwei Gesellschaften ist unser Commitment zu einer klaren Trennung zwischen Channel- und Endkundengeschäft der Mosaic IT Group, insbesondere auch um Konflikte auszuschließen und eine klare Channel-First-Strategie umzusetzen. Insoweit werden beide Gesellschaften längerfristig weiterbestehen.



