Die Deskcenter AG hat mit der Doppelspitze Markus Gärtner und Christoph Harvey einen neuen Vorstand. Die beiden verantworten seit Anfang Februar das Geschäft des Spezialisten für IT-Asset- und Lifecycle-Management mit Sitz in Leipzig. Sie wollen den bereits eingeschlagenen Kurs auf internationales Wachstum weiter verfolgen. Holger Maul, der 2019 von Matrix42 als COO zu Deskcenter kam und 2020 CEO und Vorstand wurde, hat das Unternehmen verlassen.

Gärtner und Harvey sind beide bereits seit 2013 mit dem Unternehmen verbunden und haben eine gemeinsame Vorgeschichte beim Leipziger Systemhaus Softline. "Wir begannen damals mit dem Aufbau des internationalen Geschäfts und lagen mit unseren Vorstellungen schon immer ziemlich eng beieinander", erinnert sich Harvey an die erste gemeinsame Zeit. "Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt mit der gleichen Energie und Effektivität wieder gemeinsam neu durchstarten können."

Markus Gärtner kennt Deskcenter seit 2013

Markus Gärtner wurde 1983 in Leipzig geboren und begann seine Laufbahn als Werkstudent im Bereich Software Asset Management. Zur damalige Deskcenter Solutions AG kam er 2013 und war dort bis 2015 als Senior Consultant vor allem mit Lizenz-Audits betraut. Danach wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit als Programmierer. 2016 übernahm er für ein ebenfalls in Leipzig ansässiges IT-Unternehmen als Product Owner die fachliche Führung mehrerer nationaler und internationaler Entwicklungsteams. Gärtner kehrte Mitte 2020 zu Deskcenter zurück und wird nun als neuer Vorstand vor allem die technischen Belange des Unternehmens managen.

Christoph Harvey war schon CEO und CFO bei Deskcenter

Christoph Harvey schloss sein Studium 1987 als B.A. Economics an der University of Western Ontario in Kanada ab. Ins Berufsleben startete er als Assistent des Vorstands von Nixdorf und ging kurz vor der Übernahme durch Siemens für das Unternehmen als Marketing Manager nach Bracknell im Südwesten Englands. In den 1990-er Jahren verantwortete er die Entwicklung des Geschäfts von Sequent Computer Systems in Mitteleuropa. Noch bevor der Spezialist für Highend-Computing 1999 von IBM übernommenen wurde, wechselte Harvey 1997 als Geschäftsführer zu Sage KHK nach Deutschland und von dort knapp zwei Jahre später zur Hyperwave AG.

Von 2008 bis Herbst 2012 war Harvey CEO und CFO beim Leipziger Systemhaus Softline. Anschließend gründete er eine eigene Management-Beratungsgesellschaft und unterstützt seit 2013 das damals gerade aus der Start-up-Phase herausgetretenen Unternehmen Deskcenter Solutions, bei dem er kurz darauf Miteigentümer und CEO wurde. Nach dem erfolgreichen Abschluss der dritten Finanzierungsrunde wechselte Harvey im Frühjahr 2020 für ein knappes Jahr in die operative Internationalisierung bei Deskcenter.