Deskcenter arbeitet bereits mit rund 50 Systemhäusern in Deutschland zusammen, doch künftig soll jeder Kunde des Leipziger Softwareherstellers via Channel bedient werden, das forderte der neue/alte Vorstand Christoph Harvey im Gespräch im ChannelPartner. Seit seinem Wiedereinstieg bei Deskcenter Anfang 2021 trimmt er das Unternehmen auf Internationalisierung und dabei könnten auch neue Vertriebspartner außerhalb Deutschlands behilflich sein.

Die neue Chief Operating Officer (COO) Marit Hartung soll laut Harvey insbesondere das operative Geschäft mit globalen MSPs strukturieren und als Vertriebsweg etablieren: "Aufgrund ihrer langjährigen und vielschichtigen Erfahrungen, insbesondere in den Bereichen SaaS-Hosting und Managed Service Provider Business, ist sie dafür geradezu prädestiniert", meint der CEO.

Hartung ist bereits mehr als 25 Jahre in der IT-Branche beschäftigt, bei Akamai Technologies war sie als Marketing-Managerin unter anderem für die Region Europa verantwortlich, dort sammelte sie auch Erfahrungen bei Tätigkeiten in den USA und in Indien. Ihre großen vertrieblichen Erfolge wurden dabei mehrfach mit dem begehrten "Titan Business Award" ausgezeichnet. Die 47-Jährige gilt als leidenschaftliche Führungskraft mit Fokus auf starke und produktive Geschäftsbeziehungen, die großen Wert auf hohe Arbeitsethik, Verlässlichkeit und Vertrauen legt. Die Kenntnisse aus ihrem Wirtschafts- und Psychologiestudium konnte sie dabei immer gut praktisch umsetzen.

Angesichts ihrer neuen Herausforderung bei Deskcenter gibt sich Hartung hochmotiviert: "Deskcenter befindet sich in einer Transformationsphase von einem lokalen hin zu einem internationalen Player mit neuen Business-Modellen und Vertriebswegen. Derartige Veränderungen sind nur mit der Unterstützung der Mitarbeiter möglich. Daher freue ich mich sehr, meine Erfahrungen aus über 25 Jahren internationalem IT-Business in unterschiedlichsten Management-Funktionen einzubringen und die operative Fitness an der Seite der Vorstände Christoph Harvey und Markus Gärtner zu stärken", so die Wahl-Münchnerin in ihrer Antrittsrede.